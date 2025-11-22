"No somos continuistas, no nos patrocina la Junta actual de la Macarena"

Pedro García (Sevilla, 1965) jamás imaginó que algún día sería candidayo a hermano mayor de la Hermandad de la Macarena. No entraba en sus planes. Sin embargo, el actual escenario de "fractura" y "tensiones" en la corporación lo motivaron a ser una "alternativa" para los hermanos. Ni continuismo ni revolución, dice. Lo suyo, insiste, gira en torno al consenso. Su objetivo es aprender de lo bueno de las juntas de gobierno predecesoras y cambiar aquellas decisiones desafortunadas que han roto con "la unidad" que un día tuvo la hermandad.

Es hermano desde que nació y en su casa la cofradía ha sido el epicentro. Fue cornetín de los Armaos de la Macarena y miembro de la Junta de Gobierno durante 12 años consecutivos (2001-2013). Hoy sueña con ser la pieza angular para "devolver la esperanza" a una Hermandad que ha atravesado sus peores momentos estos últimos meses. A escasos días de las elecciones del 30 de noviembre, se reúne con El Correo de Andalucía para hablar de la corporación, de los devotos y de su programa de candidatura.

PREGUNTA. Fue el último en presentarse a las elecciones y lo ha hecho con el lema Vuelta a la Esperanza. En un momento de tensión como el que vive la Hermandad, ¿a qué elude su eslogan de campaña?

RESPUESTA. La primera referencia del lema es a la vuelta de la Santísima Virgen de la Esperanza con sus hermanos y sus devotos, que es lo que más deseamos todos desde que pasaron los acontecimientos de la intervención en junio. Eso es lo que todos los macarenos de buena fe hemos querido, que estuviera cuanto antes con nosotros, siempre con las máximas garantías.

Al hilo de esa vuelta de Nuestra Señora con nosotros, también entendemos que después de una etapa, ya demasiado larga, de ciertas tensiones y de cierta sobreexposición hay que volver a la serenidad, a la calma e intentar una unidad en la hermandad que no existe hoy, por lo menos no existe de la manera en que nosotros creemos que debería existir.

P. Cómo explicaría lo que sucedió ese fatídico 21 de junio, el día en que la Virgen regresó al culto tras la intervención de los profesores Arquillo.

R. Técnicamente no puedo explicarlo, ni tampoco sé el relato de los acontecimientos, porque no estuve allí. Lo que sí es evidente es que el resultado de la intervención no fue el adecuado y lo que también creo que resulta evidente es que la reacción en los días posteriores de la Junta de Gobierno no fue acertada.

El propio hermano mayor reconoció en el cabildo extraordinario que se celebró en julio para aprobar la restauración de la Virgen, que la junta había entrado en shock y en ese estado ningún órgano directivo toma decisiones adecuadas. Las decisiones fueron muy desacertadas, el problema en lugar de solucionarse en esos primeros días se agravó. Creo que la junta no cogió las riendas de la situación hasta que no se serenaron y plantearon el cabildo de restauración y una comisión que interviniera como asesor el IAPH y como restaurador Pedro Manzano.

P. ¿Qué pensó cuando vio a la Virgen después de esa intervención?

R. Solo la he visto en fotografías que me llegaron esa misma mañana de algunos amigos. A raíz de eso, aunque he venido varias veces a la basílica estando la Virgen expuesta, tengo que reconocer que no he sido capaz de verla de cerca, he preferido no verla en el estado en el que estaba. Estoy esperando a cuando vuelva de la restauración para verla como la tenemos en la cabeza todos sus devotos.

P. Hay quienes sitúan su propuesta como una candidatura que podría ser continuista.

R. No considero que la nuestra sea una candidatura continuista, porque yo no estaba en la junta de gobierno actual ni nadie de los que vienen conmigo. De hecho, sólo tres personas de 15 hemos estado en alguna ocasión en la junta y dejamos de estarlo hace 12 años.

No estamos patrocinados por la junta actual, por lo menos por su hermano mayor. El propio José Luis Notario ha reconocido en alguna declaración que el hermano mayor actual lo apoya, a nosotros Cabrero no nos apoya. Pero tampoco somos revolucionarios porque, a diferencia de otra candidatura, no pensamos que todo está mal. La actual Junta ha hecho muchísimas cosas muy bien.

P. También se ha mostrado crítico con otras acciones de la actual junta.

R. Hay cosas que a mí particularmente no me han gustado. Creo que la actual Junta distanció a la Virgen del fervor del pueblo, sobre todo en el besamanos e incluso en la calle.

La actual junta ha hecho muchísimas cosas muy bien

Son muy importantes las medidas de seguridad, pero eso hay que acompañarlo con que no se pierda la devoción de los fieles.

P. En materia de patrimonio habla de cuidar y conservar el que tiene la corporación. ¿Qué propone?

R. Nosotros ponemos el énfasis en la salvaguarda del patrimonio actual. Creemos que lo mejor para la Hermandad es conservar, si es necesario restaurar y, en caso de que no se pueda entonces incrementar el patrimonio que haga falta y que sea viable.

Lo que no me parece correcto es prometer un proyecto cuando no hay fondos para hacerlo. He escuchado a algún candidato decir que va a hacer un palio y lo va a pagar con suscripciones populares. Ese tipo de cosas creo que un gobernante de una Hermandad seria no las puede hacer. Un proyecto de esa envergadura, que son cientos de miles de euros, no se puede fiar en la suscripción popular.

He escuchado a algún candidato decir que va a hacer un palio y lo va a pagar con suscripciones populares y eso una hermandad seria no lo puede hacer

En esta legislatura no vamos a hacer un palio nuevo, pero sí iniciaremos el estudio de un nuevo proyecto de palio, que no es necesario ahora mismo, pero que hay que prepararlo con el suficiente tiempo y con consenso para que sea asumido por la inmensa mayoría de los hermanos. De tal manera que, cuando sea necesario dentro de 10 o 15 años, se acometa y cuente con el respaldo de la hermandad.

P. En su programa menciona varios objetivos en lo que caridad se refiere. La Hermandad de la Macarena mueve muchos fondos y tiene un importante peso en ese sentido. ¿Cuáles son las principales acciones que va a llevar a cabo?

R. Lo primero que queremos hacer es consolidar algunos de los proyectos que la Hermandad ya lleva a cabo y divulgarlos porque hay muchos de ellos que no conocen ni los hermanos ni la sociedad. Por ejemplo, muchísima gente no sabe que todas las semanas un grupo de voluntarios acude a la cárcel a acompañar y a formar a los reclusos, o que se atiende a más de 400 familias a los que se les facilita acceso a los alimentos diarios. Si lo damos a conocer facilitaremos que haya más colaboradores y voluntarios.

Por otra parte, a través de la fundación, queremos poner en marcha un centro de día para mayores de la Hermandad y reforzar la atención en barrios cercanos a nuestra feligresía, como el Polígono Norte. Queremos ayudar a resolver las deficiencias que tienen estos barrios.

P. En los últimos años, antes y después de Semana Santa el debate gira en torno al número de nazarenos en las estaciones de penitencia y esta Cofradía es una de las que más penitentes reúne. ¿Cómo garantizará la seguridad?

R. Solo hay que ver las imágenes de la televisión: el discurrir del cuerpo de nazarenos de la Macarena muchas veces es casi insoportable para los hermanos. Vamos en tropel y eso no facilita que se haga la estación de penitencia con el decoro y el recogimiento que los hermanos necesitan.

Queremos poner en marcha un centro de día para mayores de la hermandad y reforzar la atención en barrios cercanos a nuestra feligresía

Eso tendremos que intentar corregirlo, pero tenemos que ser conscientes de que formamos parte de una jornada en la que hay otras cofradías con la que tenemos lazos fraternos, que no vamos a poner en riesgo nunca por defender nuestros derechos, aunque tengamos que defenderlos. Es decir, tendremos que llegar a soluciones a través del acuerdo y responsabilidad de todas las hermandades.

P. ¿Se debe limitar el número de nazarenos?

R. Para nosotros, salir de nazareno es un deber y un derecho que tienen los hermanos en las reglas, en todas las cofradías así que no podemos ni queremos limitar el número de penitentes.

P. ¿Qué es para usted la Hermandad de la Macarena?

R. La Hermandad de la Macarena es mi familia. Yo nací en el seno de la Hermandad y en mi casa se ha hablado de ella todos los días. En mi vida, le diría que ha sido una fuente de motivación. He crecido viendo cómo actuaba la Hermandad y eso me impulsaba a ser mejor para estar a su nivel. Formar parte de ella es, sin creerme mejor que nadie, un gran orgullo. Ahora que veo a mis hijas salir de nazareno me emociona muchísimo porque esto es lo más parecido a una gran familia.