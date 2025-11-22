La Justicia perdona casi seis millones de euros a una médica de Sevilla por la Ley de Segunda Oportunidad

La historia de Lola, médico de profesión, es un ejemplo real de cómo la Ley de Segunda Oportunidad puede rescatar a personas atrapadas en situaciones de endeudamiento que ellas mismas no generaron. Un juzgado de Sevilla acaba de exonerarla de una deuda de casi 6 millones de euros derivada de una herencia que aceptó sin saber que arrastraba avales y responsabilidades imposibles de asumir, según ha informado el despacho Necker Abogados en una nota de prensa.

Todo comenzó cuando Lola aceptó la herencia de sus padres, convencida de que estaba cumpliendo con un deber familiar. Sus padres habían regentado durante años una empresa familiar, que acabó quebrando, acumulando préstamos, avales y cargas financieras que quedaron pendientes. Lo que debía ser un acto de responsabilidad familiar se convirtió en el origen de una pesadilla económica.

"Heredé una deuda que no era mía"

“Mi vida cambió por completo sin haber cometido ningún error. Simplemente, heredé una deuda que no era mía”, recuerda Lola. Explica que hubo un momento en el que se sentía “como un hámster en una rueda: cuanto más pagaba, más deuda tenía por los intereses. Era una trampa sin salida”.

Tras años de angustia, presión de acreedores y la imposibilidad de hacer frente a una deuda de millones de euros, Lola decidió acudir al despacho Necker Abogados, especialistas en Segunda Oportunidad. Bajo la dirección de Guadalupe Pérez de Vargas Giner y Teresa Budiño Benítez, inició un procedimiento que ha culminado con la cancelación total de todas las deudas heredadas.

Más frecuente de lo que parece

“No podía creer que fuese posible salir de forma legal y segura de este círculo vicioso de deuda”, afirma emocionada. “No puedo estar más agradecida a Guadalupe y Teresa. No solo llevaron mi caso con una profesionalidad extraordinaria, sino que me acompañaron en cada paso con una cercanía que nunca olvidaré”.

Desde Necker Abogados explican que historias como la de Lola son más frecuentes de lo que parece: “Muchas personas aceptan herencias sin saber que detrás hay avales, préstamos y responsabilidades que pueden destruir la economía familiar. La Ley de Segunda Oportunidad protege a quienes quedan atrapados en una insolvencia que no generaron”, señalan.

Hoy, gracias al procedimiento, Lola puede seguir ejerciendo su vocación médica con serenidad, sin el peso de unas deudas imposibles. “Volver a vivir sin miedo es el mayor regalo que me ha dado esta ley”, reconoce.

Especialización

Con esta exoneración, este despacho supera ya los 40 millones de euros en deuda cancelada, "consolidándose como uno de los despachos con mayor especialización y porcentaje de éxito en Segunda Oportunidad en Andalucía".

Guadalupe Pérez de Vargas, socia fundadora del bufete, subraya que “en Necker Abogados sabemos que quien acude a nosotros suele sentirse desorientado y sin apoyo. Por eso, nuestra prioridad es ofrecer un acompañamiento constante, claro y cercano que permita al cliente recuperar la tranquilidad desde el primer día.”