Moreno valora a Sicab como "seña de identidad" de Andalucía que genera 75 millones de euros y 2.000 puestos de trabajo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha puesto en valor este sábado la proyección que tiene para Andalucía la 35º edición del Salón Internacional del Caballo, Sicab 2025 en Sevilla, evento que ha calificado como "una seña de identidad y de patrimonio para los andaluces y los propios españoles".

Además, ha indicado que este evento tendrá un impacto económico en la región de 75 millones de euros y donde se generan 2.000 puestos de trabajo.

Así lo ha expresado el presidente en una atención a los medios al asistir al Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla, donde se esta celebrando esta nueva edición de Sicab. Para Moreno, "hablar de Andalucía es hablar del caballo de pura raza, es hablar también del toro de Lidia, en definitiva de algo que es patrimonio no solamente de los andaluces, sino también seña de identidad de los propios españoles". Al hilo de ello, ha destacado que Sicab contribuye "de una manera importante a la proyección, a la calidad, a la mejora de nuestra raza, que es única en el mundo y lo hace además con enorme profesionalidad y enorme capacidad".

Asimismo, Moreno ha agradecido al comisario europeo de Agricultura y Alimentación, Christopher Hansen, "su enorme amabilidad" y "la enorme capacidad de entender lo que es Andalucía, lo que es nuestra tierra". "En tan solo seis meses, desde que le pedí en Bruselas que nos viniera a visitar, ha cumplido su promesa fielmente y no solamente ha mantenido importantes reuniones con el sector agrícola y ganadero, sino que también hemos estado viendo precisamente la expresión máxima de la agricultura nuestra, que como es un olivar, en este caso la producción de aceite con sus distintas variedades y diferencias, y ahora aquí en el Sicab", ha afirmado.

En este sentido, ha destacado que Sicab "no es solamente es una feria donde vienen distintos actores, donde se intercambian, donde hay networking", sino que es también un evento importante para Andalucía y Sevilla con un impacto de 75 millones de euros y donde se generan 2.000 puestos de trabajo. Por tanto, "Sicab forma parte ya de nuestra identidad y nos parece sumamente positivo que esta 35 edición sea mañana clausurada con un rotundo éxito, como es habitual", ha apuntado Moreno.

Por otro lado, el presidente de la Junta ha lamentado la pérdida de Álvaro Domecq, a quien ha descrito como "una persona fundamental en todo el mundo del caballo de raza y la Escuela Ecuestre en Jerez", que fue su propio fundador ya por el año 73.

"Andalucía tiene mucho peso, en la agricultura, pero también tiene mucho peso la ganadería, no solamente nuestros reputados, todo lo que son nuestros ibéricos, sino también algo que para nosotros es fundamental, que son nuestros caballos de pura raza, que son sin duda sinónimo de calidad, de esfuerzo, de trabajo, de sacrificio y en definitiva de imagen de pureza, que es lo que transmite tanto Andalucía como para España", ha concluido Moreno.