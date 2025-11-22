El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo

Sevilla ya ha abierto las puertas del que es el parque de atracciones navideño más grande de toda Andalucía, el Navidad Park de Dos Hermanas. Se trata de un amplio recinto con más de 10.000 metros cuadrados de extensión que cuenta con más de 40 propuestas de ocio, desde una gran pista de patinaje a un tobogán de hielo gigante, pasando por puestos de comida, máquinas recreativas y toda clase de atracciones.

Este parque familiar que abrió sus puertas este jueves se mantendrá disponible hasta el 6 de enero, lo que deja 48 días repletos del mejor ambiente navideño en su privilegiada ubicación, en el aparcamiento de la Avenida de España, lo que permite un fácil acceso tanto a pie como en transporte público o coche, al contar con zona de aparcamiento gratuito.

Navidad Park, un recinto familiar de más de 10.000 metros cuadrados

De ese modo, los sevillanos y visitantes que acudan a este recinto podrán disfrutar de toda clase de actividades, entre las que destacan su gran pista de patinaje sobre hielo de 400 metros cuadrados, su trineo encantado en forma de montaña rusa o el tobogán de hielo gigante.

A estos se suman otras atracciones como la pista de choques infantil, el toro mecánico, las camas multijuegos, el 'jumping', el Scalextric Rally París-Dakar, el divertijuego, los ponis mecánicos, el Aero Baby, la pesca de patos o el Jamaica x Transformers.

Atracciones principales de Navidad Park

Y para este año, el parque ha incorporado cinco novedades como son la cápsula simuladora de realidad virtual, el 'Plane', una atracción "recién llegada de China"; el Mega Aventura, el Octopus y el Látigo.

Y para reponer fuerzas tras montar en las distintas atracciones, los usuarios pueden disfrutar de su gran variedad de puestos de comida de churros, café, gofres, buñuelos con chocolate, perritos, hamburguesas, bocadillos, algodón dulce, entre otros.

Entrada, fechas y horarios del parque navideño de Sevilla

En esta cuarta edición consecutiva, la entrada a este parque de atracciones navideño continúa siendo completamente gratuita para que toda la ciudadanía pueda contemplar su hermosa decoración, con un gran alumbrado navideño, villancicos y nevadas programadas, por lo que únicamente será necesario pagar por las atracciones.

Este parque se mantendrá abierto hasta el próximo 6 de enero, en dos tramos horarios diferentes. De ese modo, hasta el 19 de diciembre se podrá visitar de lunes a viernes de 16.00 a 22.00 horas, y los fines de semana y festivos de 11.30 a 22.00 horas.

Por su parte, desde el 20 de diciembre al 6 de enero, se amplía el horario de lunes a viernes de 12.00 a 22.00 horas, mientras que los fines de semana y festivos el horario será de 11.30 a 22.00 horas.