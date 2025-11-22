La Policía Local advierte: no habrá suficientes agentes para cubrir el Real Betis-Girona

En pleno pulso por el pago de las productividades y las horas extras de Navidad, el sindicato mayoritario de la Policía Local de Sevilla (Sppme-Andalucía) ha emitido un comunicado interno en el que advierte a la aficiones del Real Betis Balompié y del Girona F.C. a que acudan "con tiempo" al inicio del partido, previsto para este domingo a las 16.15 horas en el Estadio de La Cartuja.

"Le tienen que agradecer al alcalde de Sevilla que, como consecuencia de sus actos, la falta de plantilla y la falta de capacidad presupuestaria para servicios extraordinarios, el domingo no se disponga de efectivos para cubrir el evento", subraya el sindicato en el escrito.

En este sentido, apunta que "cabe la posibilidad de que, en un acto de desesperación política y nuevo acto dictatorial, quiera dejar sin efectivos policiales al resto de la ciudad. Seguramente, intente desviar la responsabilidad, pero la realidad es que el único responsable es él y su falta de capacidad para negociar, además de incumplir lo prometido en su campaña electoral".

El partido, a las 16.15 horas

El Real Betis Balompié de Manuel Pellegrini recibirá al Girona Fútbol Club de Míchel González en la jornada 13 de LaLiga EA Sports este domingo 23 de noviembre a partir de las 16:15 horas en La Cartuja.

Los verdiblancos, invictos a domicilio, quieren mantener ese mismo nivel en casa, donde han concedido las dos únicas derrotas de la temporada ante Athletic Club y Atlético de Madrid. Los verdiblancos son conscientes de la importancia de hacer de La Cartuja un fortín si quieren aspirar a puestos de Champions League. En los últimos cinco duelos entre Betis y Girona en Sevilla figuran tres empates, dos en las dos últimas campañas, y dos victorias de los de Pellegrini.