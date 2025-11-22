SECTOR INMOBILIARIO
Sevilla bate otro récord: el precio de la vivienda supera niveles de la burbuja y se dispara por encima de la media española
El valor de tasación ha aumentado un 17% en la capital, hasta alcanzar los 2.350 euros por metro cuadrado
Los datos reflejan lo que para la ciudadanía es una realidad: los precios de la vivienda no paran de crecer sin visos de que el mercado dé una vuelta de tuerca en los próximos meses. En Sevilla capital, esta situación es incluso más acusada que en la media nacional, aunque en ambos casos ya supera oficialmente el dato de la burbuja inmobiliaria.
Según los datos publicados por el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana en cuanto al valor tasado de viviendas, la media nacional se encarecía un 12% en el tercer trimestre respecto al mismo periodo del año anterior, hasta alcanzar los 2.153,4 euros por metro cuadrado, el mayor importe que se registra en toda la serie histórica de la estadística, que arranca en 1995. En el caso de la capital hispalense, la subida es aún más acusada, del 17,2%, más de cinco puntos porcentuales por encima.
Además, también en términos absolutos supera a la media de España, ya que el precio por metro cuadrado se situó en los 2.350 euros, frente a los 2004 de hace apenas un año. Un dato curioso que desvela la estadística del Gobierno es que este incremento se debe fundamentalmente a la tasación de vivienda con más de cinco años de antigüedad, al ser de un 18% en su tasa interanual. En el caso de la oferta de menos de un lustro, el alza no llega al 10%.
Dos Hermanas, la más cara de la provincia
En el caso de las localidades de más de 25.000 habitantes de la provincia, que también aparece en el estudio del Ministerio, en Dos Hermanas sucede al contrario: la oferta de menos de cinco años es la que tira de la subida, al alcanzar un 25% en un año, frente al 14% de media. Hay que tener en cuenta que en la población nazarena -donde se está desarrollando unos de los proyectos inmobiliarios de mayor envergadura del país, esto es, Entrenúcleos- el precio medio del metro cuadrado se sitúa en los 1.786 euros (un 14% más en tasa interanual), mientras que el de la vivienda nueva está en los 2.290 euros.
Por su parte, Mairena del Aljarafe supera el precio medio de Dos Hermanas, al alcanzar el metro cuadrado los 1.921 euros, lo que supone un incremento que no llega al 10%. Esta localidad viene mostrando síntomas de contención en los últimos meses, aunque también tiene en cartera desarrollos residenciales importantes, como toda la zona del Nuevo Bulevar.
Málaga, la más cara de Andalucía
En cuanto a la situación general de la comunidad andaluza, Málaga se encuentra a la cabeza con una gran diferencia en cuanto a la tasación por metro cuadrado. De hecho, supera la barrera de los 3.000 euros, al situarse en los 3.073, más de 700 euros por encima de Sevilla. En este caso, la vivienda nueva sobrepasa los 3.600 euros, y la antigua se sitúa en los 3.073. En este caso, el mayor crecimiento proviene de la vivienda con más de cinco años, con un alza del 20%.
Cádiz ocupa el segundo puesto en el ránking de capitales andaluzas, con una media de 2.971 euros por metro cuadrado, mientras que Granada también supera los 2.000, al situarse en los 2.194. En el otro lado de la balanza, Jaén, la capital más barata, con 1.382 euros por metro cuadrado, seguida de Huelva, con 1.400.
- Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia
- Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas
- Abierto el plazo para solicitar las 58 VPO de Pino Montano: precios desde 295€ y requisitos de Emvisesa
- Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech
- El buffet libre 'más barato' de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros
- Disfruta de la Laponia sevillana desde este jueves en Navidad Park: horarios y atracciones
- Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores
- El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla