Vuelos a menos de 100 euros desde Sevilla para el Puente de Diciembre: descubre estos cinco destinos

El Puente de Diciembre, si bien este año no se convierte en como coloquialmente se conoce como 'acueducto', es un buen momento para viajar. El Aeropuerto de Sevilla, gracias al aumento de sus conexiones tanto nacionales como internacionales en los últimos tiempos, ofrece una amplia oferta de destinos. A pesar de que apenas quedan 10 días para esta fecha, aún se pueden comprar vuelos por menos de 100 euros.

Estos son los destinos:

1. Palma de Mallorca

Viajar a Palma de Mallorca entre los días 5 y 8 de diciembre puede costar menos de 30 euros. Según la plataforma Skyscanner, por 29 euros se puede disfrutar de la capital de Isla Baleares, especialmente, en esta época, de su oferta patrimonial.

Un paseo por el casco antiguo, la Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca, el Palacio Real de la Almudaina o el Castillo de Bellver, son solo algunas de las visitas recomendadas en este enclave.

2. Santa Cruz de Tenerife

El archipiélago canario es otro de los destinos que puedes visitar desde Sevilla en el puente por menos de 100 euros. El vuelo más barato en estos días lo ofrece Ryanair por 83 euros.

Alquilando un coche, se puede disfrutar de una visión general de la isla, con visitas al Teide y sus paisajes volcánicos o a pueblos pintorescos como La Orotava, Puerto de la Cruz y Garachico, conocido por sus piscinas naturales de lava volcánica.

3. Alicante

Alicante también se encuentra entre las ciudades asequibles para volar desde Sevilla entre el 5 y el 8 de diciembre. La compañía Ryanair oferta vuelos desde 89 euros a la ciudad de la Comunidad Valenciana.

Una vez allí, se puede visitar el Castillo de Santa Bárbara o dar un paseo por el Barrio de Santa Cruz, un laberinto de calles estrechas y casas blancas con encanto. La icónica Explanada de España, un bulevar de mármol con forma de ola flanqueado por palmeras, es otro de los lugares que no pueden faltar.

4. Fuerteventura

De vuelta a las Islas Canarias, Fuerteventura es otro de los destinos propuestos, con vuelos desde 92 euros. Esta época del año es muy recomendable para visitar este destino, ya que ofrece un clima suave y soleado, ideal para escapar del frío.

Las playas de Cofete (accesible en 4x4 o excursión), de Sotavento o las Grandes Playas de Corralejo son algunas de las más recomendadas.

5. Rabat

Fuera de España, se cuela en esta lista Marruecos, concretamente la ciudad de Rabat. Los vuelos para las fechas del puente se sitúan en los 86 euros.

Una visita a la Kasbah de los Oudayas, paseando por sus pintorescas calles pintadas de blanco y azul que recuerdan a Chefchaouen, o por la Medina de la ciudad y sus zocos son solo algunas propuestas a la hora de viajar a la capital de Marruecos.