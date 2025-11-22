Turismo
Vuelos a menos de 100 euros desde Sevilla para el Puente de Diciembre: descubre estos cinco destinos
A pesar de la cercanía de la fecha, aún pueden conseguirse billetes baratos para disfrutar de un viaje antes de Navidad
C.C.
El Puente de Diciembre, si bien este año no se convierte en como coloquialmente se conoce como 'acueducto', es un buen momento para viajar. El Aeropuerto de Sevilla, gracias al aumento de sus conexiones tanto nacionales como internacionales en los últimos tiempos, ofrece una amplia oferta de destinos. A pesar de que apenas quedan 10 días para esta fecha, aún se pueden comprar vuelos por menos de 100 euros.
Estos son los destinos:
1. Palma de Mallorca
Viajar a Palma de Mallorca entre los días 5 y 8 de diciembre puede costar menos de 30 euros. Según la plataforma Skyscanner, por 29 euros se puede disfrutar de la capital de Isla Baleares, especialmente, en esta época, de su oferta patrimonial.
Un paseo por el casco antiguo, la Catedral-Basílica de Santa María de Mallorca, el Palacio Real de la Almudaina o el Castillo de Bellver, son solo algunas de las visitas recomendadas en este enclave.
2. Santa Cruz de Tenerife
El archipiélago canario es otro de los destinos que puedes visitar desde Sevilla en el puente por menos de 100 euros. El vuelo más barato en estos días lo ofrece Ryanair por 83 euros.
Alquilando un coche, se puede disfrutar de una visión general de la isla, con visitas al Teide y sus paisajes volcánicos o a pueblos pintorescos como La Orotava, Puerto de la Cruz y Garachico, conocido por sus piscinas naturales de lava volcánica.
3. Alicante
Alicante también se encuentra entre las ciudades asequibles para volar desde Sevilla entre el 5 y el 8 de diciembre. La compañía Ryanair oferta vuelos desde 89 euros a la ciudad de la Comunidad Valenciana.
Una vez allí, se puede visitar el Castillo de Santa Bárbara o dar un paseo por el Barrio de Santa Cruz, un laberinto de calles estrechas y casas blancas con encanto. La icónica Explanada de España, un bulevar de mármol con forma de ola flanqueado por palmeras, es otro de los lugares que no pueden faltar.
4. Fuerteventura
De vuelta a las Islas Canarias, Fuerteventura es otro de los destinos propuestos, con vuelos desde 92 euros. Esta época del año es muy recomendable para visitar este destino, ya que ofrece un clima suave y soleado, ideal para escapar del frío.
Las playas de Cofete (accesible en 4x4 o excursión), de Sotavento o las Grandes Playas de Corralejo son algunas de las más recomendadas.
5. Rabat
Fuera de España, se cuela en esta lista Marruecos, concretamente la ciudad de Rabat. Los vuelos para las fechas del puente se sitúan en los 86 euros.
Una visita a la Kasbah de los Oudayas, paseando por sus pintorescas calles pintadas de blanco y azul que recuerdan a Chefchaouen, o por la Medina de la ciudad y sus zocos son solo algunas propuestas a la hora de viajar a la capital de Marruecos.
- Este será el día con más frío en Sevilla: 3 grados en la capital y 0 grados en estos pueblos de la provincia
- Sevilla refuerza su atención hospitalaria ante el auge de problemas de salud mental: el Macarena ampliará sus plazas
- Alarma en el aeropuerto de Sevilla: aterriza de emergencia un avión con 180 personas destino Marrakech
- El buffet libre 'más barato' de Sevilla: con comida casera ilimitada por menos de 10 euros
- Multas para Alfonso y Bilindo: Urbanismo sanciona a dos discotecas de Sevilla por vulnerar la norma de veladores
- El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
- El alcalde venderá dos hectáreas de suelo público donde se construirán los nuevos microparkings de Sevilla
- Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar 'un déficit estructural