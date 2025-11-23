Todo lo que tienes que saber de la Navidad de Dos Hermanas: alumbrado, conciertos y pista de hielo

El Ayuntamiento de Dos Hermanas ya última los detalles para dar comienzo a la programación de actividades de la campaña Navidad en Dos Hermanas 2025, diseñada especialmente para la promoción del comercio local. El pistoletazo de salida de las fiestas navideñas dará comienzo el próximo sábado, día 29 de noviembre, con el alumbrado navideño de las principales calles comerciales de Dos Hermanas.

Como cada año, el acto del encendido navideño tendrá lugar en la fachada principal del Ayuntamiento, sito en Plaza de la Constitución, a partir de las 19:00 horas. Como en la edición anterior, el programa contará con la animación de un DJ que anunciará la cuenta atrás para el inicio de la Campaña de Navidad, que organiza la Federación Nazarena de Comerciantes, FENACO, en estrecha colaboración con el Ayuntamiento. La actuación del DJ dará comienzo a partir de las 18:30 horas y continuará después del encendido de las luces de Navidad, hasta las 21:00 horas.

Y desde 17:00 horas y hasta las 18:30 horas, no faltará el ambiente en la plaza de Los Jardines previo a la inauguración del alumbrado. Como bien ha indicado la Teniente de Alcalde Delegada de Cultura y Fiestas, Rosario Sánchez Jiménez, la previa a la inauguración estará amenizada por los coros de campanilleros con el siguiente orden de actuaciones:

1. Coro de Campanilleros de la Borriquita.

2. Coro Arcoiris, del CEIP Maestro Enrique Díaz Ferreras.

3. Coro Infantil de la Hermandad de Valme.

4. Coro de la Escuela Privada de Danza y Música "Nuestra Señora de la Compasión".

No faltará en la ambientación navideña la animación de los personajes Disney, el photocall navideño, los talleres de globoflexia y pintacaras o la tómbola solidaria a beneficio de Acaye que tanto éxito tuvo el año pasado.

Navidad Park: ocio en los Parques de Atracciones Navideños

Desde el pasado 20 de noviembre, está abierto los Parques de Atracciones Navideños en dos puntos emblemáticos de la ciudad: en el centro de Dos Hermanas, sito en la Avenida de España, esquina con Doctor Leiva Rincón; y el de Montequinto, sito en la Avenida de Montequinto, esquina con Madre Paula Montalt. Ambos parques permanecerán abiertos durante las fiestas hasta el 6 de enero próximo.

De la mano de Navidad Park se levanta en el aparcamiento del recinto ferial un gran parque de atracciones de más de 10.000 metros cuadrados que estará funcionando durante 48 días consecutivos.

Cartel de la Navidad 2025 en Dos Hermanas. / El Correo

El Ayuntamiento colabora con esta iniciativa privada de los feriantes con la idea de reforzar los parques de ambientación navideña en los que no pueden faltar la música de Navidad o los mercados de casetillas de madera para la venta de productos típicos en fechas tan señaladas. En suma, un total de más de 40 propuestas de ocio (entre cacharritos, puestos de habilidad y máquinas recreativas) y una jugosa oferta de alimentación que incluye churrería, cafetería, puestos de gofres, buñuelos con chocolate, perritos, hamburgueserías, bocaterías, algodón dulce y tradicional, etc.

Junto a la zona recreativa, el Carrusel Disney o la montaña rusa Trineo Encantado (una atracción muy similar al popularísimo Ratón Vacilón que cuenta con trineo), la atracción más importante de los parques de entretenimiento y ocio navideño será una gran pista de hielo natural profesional de 400 metros cuadrados. No faltarán tampoco este año un tobogán de hielo gigante (‘Tubing’), o los clásicos como el Jumping, el Scalextric Rally París-Dakar, la pista de choques infantil y otras muchas atracciones que harán las delicias de toda la familia, como el Toro Mecánico, el Divertijuegos, las Camas Multijuegos, los ponys mecánicos, el Aero Baby, la pesca de patos o el Jamaica x Transformers, entre otras atracciones para todos los públicos.

Hay que añadir cinco atractivas novedades como la cápsula simuladora RC Virtual, el Plane (una atracción recién llegada de China), el Mega Aventura, el Octopus y el Látigo, clásico entre los clásicos.

El plan de Navidad para estas fechas pone el foco en los puntos comerciales de mayor incidencia en las navidades y contará con las tradicionales nevadas navideñas en la Plaza de la Constitución, programada para los días 26, 27 y 28 de diciembre, a partir de las 19:00 horas.

En el mismo lugar, del 22 al 28 de diciembre, en horario de 16:45 a 19:45 horas, y para animar las compras navideñas en los comercios de la localidad, se van a organizar diversas actividades navideñas, como son el pohotocall navideño y los talleres de pintacaras o globoflexia (los días 22, 27 y 28 de diciembre); el Cartero Real (los días 23 y 26 de diciembre); la Zambomba de Artistas Nazarenos (el día 23 de diciembre, a las 17:30 horas); y la actuación musical y baile navideño a cargo de Estudio de Danza "Ana Ortega" (el día 26 de diciembre, a las 17:00 horas).

Tras el éxito de público de años anteriores, esta edición repiten las proyecciones en la fachada principal del Ayuntamiento del Video Mapping Navideño, prevista los días 22, 23, 26, 27 y 28 de diciembre, en dos pases, a las 20:00 y a las 20:30 horas.

Además de todas las actividades que van a complementar el programa de Navidad que organizan las distintas asociaciones de comerciantes, se va a reforzar desde el Ayuntamiento la campaña navideña en los Mercados de Abastos Municipales para animar las compras de productos perecederos, tanto en Dos Hermanas (24,26,27,31 de diciembre, 2 y 3 de enero, en horario de 12 a 13:30 horas), como en Montequinto (26 y 27 de diciembre y 2 y 3 de enero, en horario de 12 a 13:30 horas). Así, entre estas actividades no van a faltar el Video 360º con disfraces, pintacaras, globoflexia, decoración navideña, fotomatón y Cartero Real.

Navidad en Montequinto

En el Distrito de Quinto se realizarán múltiples actividades por parte del Ayuntamiento de Dos Hermanas y sus delegaciones, a las que se sumarán las realizadas por distintos colectivos sociales, comerciales -como es el caso de Acoquinto y la Hermandad del Rocío de Montequinto- o las asociaciones vecinales.

En este sentido, la Teniente de Alcalde Delegada del Distrito de Quinto, Fátima Murillo Vera, ha anunciado que el Cartero Real con sus pajes harán una visita a Montequinto y recogerán las cartas para los Reyes Magos de manos de los más pequeños de la casa los días 11 y 12 de diciembre en el Centro Cultural y Social Biblioteca de Montequinto. A las 18:30 horas hay programada una Nevada navideña. La programación de las fiestas en Montequinto contempla para el 13 de diciembre distintas actividades de animación Disney, photocall navideño y talleres de pintacaras, en horario de 16:30 a 19:30 horas.

Y para los días 11, 12 y 13 de diciembre, como en el centro de Dos Hermanas, el barrio de Montequinto tendrá dos pases del Video Mapping Navideño, que se proyectará en la fachada del aparcamiento de la Biblioteca de Montequinto, a las 19:30 y 20:00 horas.

Y, en la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles, de Montequinto, se celebrará el día 26 de diciembre, a partir de las 21 horas, el concierto "Cantes de Diciembre", con Manuel Lombo, (proyecto subencionado por el Área de Cultura y Ciudadanía de la Diputación de Sevilla). El artista estará también en el Teatro Municipal "Juan Rodríguez Romero", de Dos Hermanas, con dos funciones a las 21 horas, los días 17 y 18 de diciembre, respectivamente.

Para finalizar la programación, el 28 de diciembre, la Parroquia Nuestra Señora de los Ángeles acogerá el Pregón y Coronación de los Reyes Magos de la Asociación Cultural "Estrella de Oriente".