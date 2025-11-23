La tradición del ‘cuchareo’ se mantiene en este restaurante de Sevilla: con los guisos de las abuelas a precios de antes

Con cada vez más negocios que destinan su oferta al turista, el encontrar establecimientos de los de antes, que mantengan su esencia y precios, se ha posicionado como una de las tareas más difíciles de lograr para sevillanos y turistas. Sin embargo, aún resisten bares y restaurantes que han conseguido conservar los sabores de siempre a precios reducidos.

Es lo que ofrece el restaurante Er Caserío, un establecimiento situado en pleno casco histórico de Sevilla capital que cuenta con más de 60 años de historia en la cocina tras abrir sus puertas en 1962 con el mismo nombre, aunque con distintos dueños, y que ha mantenido durante este tiempo su carta, sabores y pasión por el 'cuchareo'.

Uno de los restaurantes mejor valorados de Sevilla

Porque en este negocio aún es posible disfrutar de un buen potaje, un cocido como lo haría una abuela andaluza y toda clase de platos que transportan a sus comensales a cualquier hogar sevillano. Una calidad culinaria que ha hecho que este bar incluso haya sido ganador de un Solete con Solera de la Guía Repsol.

Y aparte del reconocimiento de los expertos gastronómicos, este bar que cuenta con un salón interior de aire rústico y hogareño también ha conseguido conquistar a los clientes que acuden a su local. Así, ha alcanzado una puntuación de 4,9 estrellas sobre 5, convirtiéndose así en uno de los restaurantes mejor valorados de toda la capital hispalense.

Tapas y raciones en este restaurante tradicional de Sevilla

De ese modo, los sevillanos y turistas que se adentran en su tradicional estancia pueden disfrutar de una amplia variedad de guisos y platos desde 2,50 euros en su versión tapa o desde 5 euros en ración, como sus patatas guisadas, el potaje de garbanzos, pisto con espinacas, albóndigas en salsa, potaje de alubias o lentejas.

A estos se suman una amplia variedad de cocinados como la cola de toro, los higadillos de pollo, sangre encebollado, carrilada de cerdo, judías verdes con jamón, ensaladilla, huellos rellenos, croquetas caseras o fabes con almejas, entre otros muchos.

El último restaurante "puro" de Sevilla

"De los pocos bares de tipo tradicional que van quedando en pleno centro de Sevilla, con platos y tapas de toda la vida", señalan sus propios clientes sobre este negocio localizado en la calle Acetres número 7 del Centro de la capital. Junto a esto, explica un usuario: "Ambiente típico sevillano, servicio impecable, comida casera muy rica y a buen precio".

A esto, añade otro: "Si buscas un rincón sevillano 100% en el centro de Sevilla, es totalmente tu sitio. Comida casera, atención cercana y decoración típica andaluza". E indica otro usuario: "El último sitio puro que queda en Sevilla".