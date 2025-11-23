Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?

Sevilla se encuentra inmersa en la planificación y construcción de nuevos barrios que están llamados a dar cabida a nuevos habitantes en la capital andaluza y a satisfacer, si los precios lo permiten, las necesidades de vivienda ante la escasa demanda actual.

En cada uno de ellos, hay entidades, empresas o administraciones públicas que se erigen como protagonistas a la hora de que suelo que hasta ahora no había sido construido se convierta en un desarrollo residencial que acoja a nuevos habitantes.

Palmas Altas, Higuerón Norte, el distrito Aeroespacial, el Cortijo del Cuarto, Regimiento de Artillería, el Distrito Urbano Portuario, Cruz del Campo, Algodonera, Hacienda del Rosario o Villanueva del Pítamo son solo algunos de ellos.

Metrovacesa, en Palmas Altas

Isla Natura, que es el nombre del nuevo barrio que se levanta en Palmas Altas -donde ya se han mudado centenares de familias- es un proyecto impulsado por Metrovacesa. De hecho, ha sido esta constructora y promotora la que ha dado forma desde cero a un desarrollo residencial que albergará casi 3.000 viviendas y que ha contado con una inversión para ello de más de 400 millones de euros.

Este desarrollo urbanístico tiene además planteada la implantación de servicios básicos para dar soporte a sus residentes y, para ello, tiene reservadas parcelas destinadas a uso deportivo, sanitario o educativo.

Así son las viviendas de la promoción Villas del Sena en Palmas Altas, impulsada por Metrovacesa / Metrovacesa

La Caixa, en el Distrito Aeroespacial

Otro de los desarrollos planificados en la ciudad es el que se refiere al Distrito Aeroespacial, presentado por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el pasado junio. Un proyecto que incluye 10 millones de metros cuadrados y 24.000 viviendas, 800.000 m2 de uso industrial y logístico, 3,2 millones de uso productivo y la SE-35 (SE-Verde). En cuanto a la inversión inicial, será de 60 millones de euros.

En este macroproyecto juega un papel principal como promotor de suelo La Caixa, que es a quien pertenecen los terrenos de Santa Bárbara, cuyo plan parcial ha sido aprobado provisionalmente hace apenas unas semanas.

Distrito Aeroespacial Santa Bárbara / Ayuntamiento de Sevilla

Iberdrola, en Higuerón Norte

Iberdrola Inmobiliaria es actor principal en el nuevo desarrollo previsto en Higuerón Norte, que cuenta con 700 millones de inversión. Así, la compañía, propietaria de los terrenos del denominado Distrito Tecnológico, obtendrá 797 millones de euros de retorno por la venta de los pisos y los espacios industriales y sacará un beneficio de 108 millones.

Este nuevo entorno se llevará a cabo en terrenos agrícolas que Iberdrola Inmobiliaria se encargará de transformar en un nuevo barrio con 2.546 viviendas, oficinas, industria, equipamientos, zonas verdes, carriles bici y hasta una parada de metro de la línea 3.

Recreación del nuevo Distrito Tecnológico en el Higuerón Norte / Ayuntamiento de Sevilla

El Banco Santander, en Pítamo

En 2022 se dio luz verde al plan parcial del nuevo barrio Villanueva del Pítamo que hará crecer Sevilla hacia el sur, que prevé una inversión público-privada de 1.100 millones, 9.730 viviendas, zonas verdes y arboladas y equipamientos tecnológicos y que consolida la expansión de la ciudad hacia el Sur. Este 2025 ha sido declarado de interés estratégico.

La SAREB y Landcompany, filial del Banco de Santander, son los que tienen el control de la mayor parte de los suelos.

125 viviendas protegidas en régimen de venta situadas en la zona de Pítamo Sur Bellavista / El Correo

Aedas Homes, en Hacienda del Rosario

Haciendo Rosario, que está integrado por 1.046 viviendas y más de 33.000 metros cuadrados de zonas comunes, es un desarrollo impulsado por la promotora Aedas Homes, que también tiene otros proyectos en Sevilla, como el que está desarrollando junto al Hospital Militar o en Ramón y Cajal.

Hace casi tres años, Aedas Homes vendió a Primevest Capital Partners "el primer proyecto residencial construido específicamente para alquilar en Sevilla" ubicado en este entorno, un proyecto llave en mano con una inversión de 21 millones de euros. La propiedad forma parte del gran proyecto Jardines Hacienda Rosario y consta de tres edificios con 125 viviendas de tamaño entre 60 y 115 m².

La Sareb, en Cruz del Campo y Algodonera

La Sareb, o Sociedad de Gestión de Activos Procedentes de la Reestructuración Bancaria, es una empresa pública española creada en 2012 para gestionar los activos tóxicos (inmuebles y préstamos) de los bancos que recibieron ayudas financieras tras la crisis de 2008. Esta entidad ha estado detrás de la promoción de dos de los desarrollos inmobiliarios que se están ya levantando en la ciudad: Cruz del Campo, en Nervión, y Algodonera, en Alcosa, donde están previstas 2.000 y 919 viviendas, respectivamente.

Estos dos nuevos barrios proceden de la reconversión de terrenos dedicados a industrias con mucha historia en la ciudad a nuevas áreas residenciales.

Recreación de nuevas viviendas en el nuevo barrio de Algodonera. / Aelca

La Diputación, en el Cortijo del Cuarto

Sevilla y Dos Hermanas estarán conectadas por un nuevo barrio con 5.500 viviendas, 65 hectáreas de zonas verdes y 100.000 metros cuadrados de zonas comerciales. El Cortijo del Cuarto, uno de los grandes proyectos urbanísticos pendientes en la provincia de Sevilla, está liderado por la Diputación provincial con la mirada puesta en el inicio de las obras en 2027.

Los suelos donde se desarrolla este proyecto cuentan con 164 hectáreas ubicadas entre Bellavista y el Canal del Guadaíra y Fuente del Rey, ya en el término municipal de Dos Hermanas. En ellos está programado que la mita de las viviendas sean protegidas, así como 100.000 metros cuadrados de usos terciarios (oficinas y comercios) y 65 hectáreas de zonas verdes (el doble que el Parque de María Luisa).

El Ministerio de Vivienda, en Regimiento de Artillería

El pasado mes de mayo arrancaron en Regimiento de Artillería, junto a Bermejales, las obras de una de las mayores promociones de vivienda pública asequible de la provincia de Sevilla, con un total de 948. El Ministerio comenzó entonces los trabajos de urbanización de un terreno de 14,2 hectáreas con un presupuesto de 13,7 millones de euros que se prolongarían durante al menos dos años (hasta mayo de 2027).

Esta actuación urbanística permitirá dar un nuevo uso a los terrenos que ocupan 14,21 hectáreas donde se ubicaban los cuarteles del Antiguo Regimiento de Artillería Daoíz y Velarde, para convertirlo en un nuevo barrio de vivienda asequible en la capital andaluza.

Las obras del nuevo barrio de Regimiento de Artillería se aceleran: las 1.000 VPO empezarán a construirse en 2026 / El Correo

El Puerto de Sevilla, en Distrito Urbano Portuario

Otro proyecto urbanístico en el que también se incluye la construcción de vivienda es el Distrito Urbano Portuario, impulsado por el Puerto de Sevilla. La inversión total estimada es de aproximadamente 500 millones de euros.

Recreación de cómo será el Distrito Urbano Portuario con el proyecto presentado por la Autoridad Portuaria / Autoridad Portuaria de Sevilla

En concreto, este desarrollo residencial -en una zona del sur de Sevilla que ya cuenta realmente con viviendas y vecinos que no han aprobado lo que se hará en sus calles- supone la construcción de hasta 700 viviendas en los suelos del Puerto, al este de la avenida de las Razas. De estas, 226 viviendas serán de protección oficial y el resto de renta libre en torres de hasta 14 plantas.