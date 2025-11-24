Un accidente entre un camión y un coche provoca tres kilómetros de retenciones en la A-49

Un accidente de tráfico ocurrido este lunes, tras la colisión entre un turismo y un camión que terminaron impactando contra la mediana, ha generado importantes retenciones de hasta tres kilómetros y un notable estrechamiento en la entrada a Sevilla por la A-49, dejando además un herido.

Avisos al 112

Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 13:50 horas, cuando varias llamadas alertaban de la colisión.

Corte de carril y punto del impacto

Tal y como ha detallado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta oficial de X, consultada por esta agencia, el accidente se ha producido en el punto kilométrico 13 de la mencionada vía y ha provocado el corte del carril izquierdo.

Activación de los servicios de emergencia

Así, se han activado efectivos de la Guardia Civil, de mantenimiento de la vía y Servicios Sanitarios, además de los Bomberos del Consorcio. Estos últimos pidieron ayuda sanitaria y confirmaron que el herido se encontraba fuera del turismo, dado que en un primer momento parecía haber quedado atrapado en el interior, según los avisos.