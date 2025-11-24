Tráfico
Un accidente entre un camión y un coche provoca tres kilómetros de retenciones en la A-49
El accidente se ha producido en el punto kilométrico 13 de la mencionada vía y ha provocado el corte del carril izquierdo
Un accidente de tráfico ocurrido este lunes, tras la colisión entre un turismo y un camión que terminaron impactando contra la mediana, ha generado importantes retenciones de hasta tres kilómetros y un notable estrechamiento en la entrada a Sevilla por la A-49, dejando además un herido.
Avisos al 112
Según han informado fuentes del Servicio de Emergencias 112 a Europa Press, el incidente se ha producido sobre las 13:50 horas, cuando varias llamadas alertaban de la colisión.
Corte de carril y punto del impacto
Tal y como ha detallado la Dirección General de Tráfico (DGT) en su cuenta oficial de X, consultada por esta agencia, el accidente se ha producido en el punto kilométrico 13 de la mencionada vía y ha provocado el corte del carril izquierdo.
Activación de los servicios de emergencia
Así, se han activado efectivos de la Guardia Civil, de mantenimiento de la vía y Servicios Sanitarios, además de los Bomberos del Consorcio. Estos últimos pidieron ayuda sanitaria y confirmaron que el herido se encontraba fuera del turismo, dado que en un primer momento parecía haber quedado atrapado en el interior, según los avisos.
- El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
- El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
- El Ayuntamiento de Sevilla ayudará a una promotora a construir un hotel de 5 estrellas en Triana con 16.000 euros
- Los 5 mejores bares de cerveza fría en Sevilla: elige tu favorito en esta encuesta
- Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana
- Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
- Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar 'un déficit estructural
- Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches