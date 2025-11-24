De un centro de acogida a la Policía Local de Sevilla: esta es la historia de superación de Marouane

A través de un vídeo, el Ayuntamiento de Sevilla ha querido destacar, en el día de la Policía Local, la historia de Marouane, un joven que llegó en los bajos de un camión a España en busca de una vida mejor y que ha terminado siendo policía de la capital hispalense.

"Su recorrido representa la integración, la superación personal y el compromiso con el servicio público", destacan desde el Consistorio, alabando su historia llena de esfuerzo, constancia y, apuntando también a las oportunidades del sistema de protección.

Al igual que muchos jóvenes que buscan un futuro mejor, Marouane se escondió en los bajos de uno de los autobuses que trasladan a los viajeros desde su ciudad en Marruecos, Kenitra, al puerto de Tanger-Med, logrando sortear los controles de la aduana y cruzando el Estrecho, un martes por la mañana, en una peligrosa maniobra que le pudo costar la vida.

Marouane, en el vídeo difundido por la Policía Local / Ayuntamiento de Sevilla

De padre pastelero y madre ama de casa, ahora, en el presente, reconoce que fue una de las veces en su vida en las que se ha emocionado, después de tener que abandonar su hogar. "Me puse a llorar de la emoción".

Nada más poner un pie en Algeciras, la Policía lo detuvo y lo trasladó a un centro para menores extranjeros no acompañados (MENA), en la localidad del Campo de Gibraltar. Debido a la saturación que por las contantes llegadas, finalmente fue trasladado a Sevilla, la ciudad donde le aguardaba un futuro muy diferente a la vida pasada que dejaba a más de 400 kilómetros de distancia, en su Kedira natal.

No fue fácil, pero gracias a su comportamiento, al cumplir los 18 años pudo optar a un piso tutelado de la Junta de Andalucía. Cuando terminaba la ESO, se lo dijeron claro: "Tienes que buscar otra alternativa". De ahí, pasó a vivir con los Salesianos, donde confiesa haberse sentido arropado. "Te empiezan a enseñar, a preocuparse, porque, realmente, nadie se preocupaba por ti".

Marouane en su etapa con los salesianos / Ayuntamiento de Sevilla

Una nueva vida como policía

Las lágrimas volvieron a brotar de los ojos de Marouane el día que supo que había aprobado la oposición a la Policía Local. "Se me vino ese mismo recuerdo, que estaba llorando debajo de un camión y que ahora me estaban diciendo que había aprobado una oposición", narra el joven policía sin poder contener, a día de hoy, la emoción.

Nada más conocer la noticia, lo primero fue llamar a su casa, a Kenitra, para contárselo a sus padres. "Después de tanto sacrificio, es lo que les quería decir".

Reconoce que es un enamorado de su trabajo y que disfruta, sobre todo, por los compañeros que tiene a su lado. "Me lo están haciendo tan sencillo, tan fácil, tan acogedor... Voy a trabajar con muchísimas ganas".

En las intervenciones a las que acude y tiene que tratar con compatriotas marroquíes, confiesa que les sorprende verlo a él como agente de la ley, pero que se alegran al verlo ejercer de autoridad y cree, además, que puede ser un ejemplo para muchos niños que, como él, se han adentrado en un mundo adverso, dejando atrás su hogar y su familia, sólo con una idea en mente: lograr una vida mejor.