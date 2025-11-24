Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sucesos

Detenido en Camas por apuñalar a un joven tras el robo de un móvil

El agresor, que conocía a la víctima, se negó a devolverle una cantidad de dinero que le debía e intentó arrebatarle su teléfono móvil

La Policía Nacional ha detenido en Camas a un hombre acusado de apuñalar a un joven para robarle el teléfono móvil, un ataque que culminó con su arresto por tentativa de homicidio y robo con violencia, según confirmaron fuentes policiales.

Ingreso hospitalario por una herida en el tórax

Según ha informado el Cuerpo en una nota, los hechos se remontan al pasado cinco de noviembre, cuando un joven ingresó en un hospital de Sevilla presentando una herida punzante en el tórax.

Agentes especializados en la investigación de este tipo de delitos se desplazaron al centro hospitalario, aunque no pudieron entrevistar a la víctima debido a su "grave estado".

El agresor conocía a la víctima

Según ha detallado la Policía, el agresor, que conocía a la víctima, se negó a devolverle una cantidad de dinero que le debía e intentó arrebatarle su teléfono móvil.

Tras un primer intento en el que consiguió robar el dispositivo, el joven trató de recuperarlo, recibiendo como consecuencia un "pinchazo en el pecho".

Finalmente y gracias a los datos obtenidos y a las diligencias posteriores, los agentes identificaron al presunto autor de los hechos, que fue localizado y detenido en su domicilio.

Al arrestado se le imputan los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia e intimidación. Tras su puesta a disposición de la Autoridad Judicial, se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.

