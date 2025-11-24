Sucesos
Detenido en Camas por apuñalar a un joven tras el robo de un móvil
El agresor, que conocía a la víctima, se negó a devolverle una cantidad de dinero que le debía e intentó arrebatarle su teléfono móvil
La Policía Nacional ha detenido en Camas a un hombre acusado de apuñalar a un joven para robarle el teléfono móvil, un ataque que culminó con su arresto por tentativa de homicidio y robo con violencia, según confirmaron fuentes policiales.
Ingreso hospitalario por una herida en el tórax
Según ha informado el Cuerpo en una nota, los hechos se remontan al pasado cinco de noviembre, cuando un joven ingresó en un hospital de Sevilla presentando una herida punzante en el tórax.
Agentes especializados en la investigación de este tipo de delitos se desplazaron al centro hospitalario, aunque no pudieron entrevistar a la víctima debido a su "grave estado".
El agresor conocía a la víctima
Según ha detallado la Policía, el agresor, que conocía a la víctima, se negó a devolverle una cantidad de dinero que le debía e intentó arrebatarle su teléfono móvil.
Tras un primer intento en el que consiguió robar el dispositivo, el joven trató de recuperarlo, recibiendo como consecuencia un "pinchazo en el pecho".
Finalmente y gracias a los datos obtenidos y a las diligencias posteriores, los agentes identificaron al presunto autor de los hechos, que fue localizado y detenido en su domicilio.
Al arrestado se le imputan los delitos de tentativa de homicidio y robo con violencia e intimidación. Tras su puesta a disposición de la Autoridad Judicial, se ha decretado su inmediato ingreso en prisión.
- El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
- El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
- El Ayuntamiento de Sevilla ayudará a una promotora a construir un hotel de 5 estrellas en Triana con 16.000 euros
- Los 5 mejores bares de cerveza fría en Sevilla: elige tu favorito en esta encuesta
- Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana
- Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
- Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar 'un déficit estructural
- Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches