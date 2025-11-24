Andalucía encabeza las víctimas por incendios domésticos: este aparato reduce un 55% las muertes

Ya ha llegado el frío a las casas y viene para quedarse. Con esta bajada de temperaturas aumenta el uso de aparatos eléctricos como braseros, chimeneas, calefactores, etc. Y es por ello que también aumenta el riesgo de incendios, que puede disminuir con el uso de detectores de humo en todas las habitaciones de la casa y con unos consejos a tener en cuenta.

Consejos para evitar incendios

Revisa los aparatos eléctricos : comprueba que estén en un buen estado, limpios, con los cables y enchufes en perfecto estado y que no estén demasiado anticuados.

: comprueba que estén en un buen estado, limpios, con los cables y enchufes en perfecto estado y que no estén demasiado anticuados. Mantén los objetos inflamables lejos , como cortinas, ropa o papeles que cerca del calor pueda provocar un incendio.

, como cortinas, ropa o papeles que cerca del calor pueda provocar un incendio. Evita sobrecargar regletas y enchufes que puedan producir chispas . Es fundamental también usar regletas homologadas que viene de serie con protecciones ante las subidas de tensión.

. Es fundamental también usar regletas homologadas que viene de serie con protecciones ante las subidas de tensión. Especial cuidado con los cargadores de alta velocidad y de gran intensidad , como pueden ser los usados para patinetes eléctricos. Se recomienda no dejarlos enchufados por la noche y hacerlo bajo supervisión.

, como pueden ser los usados para patinetes eléctricos. Se recomienda no dejarlos enchufados por la noche y hacerlo bajo supervisión. Usar detectores de humo en cada habitación, además de cambiarle las pilas una vez al año y revisarlos mensualmente.

En 2023 perdieron la vida 249 personas en incendios y explosiones en nuestro país, y desde noviembre de 2024 hasta febrero de 2025 el total de víctimas fue de 116. Diciembre fue el mes con el mayor número de víctimas mortales desde 2014, un total de 85 personas que perdieron la vida en viviendas. El 55 por ciento de las víctimas mortales eran mayores de 65 años, y 7 de cada 10 murieron en horas nocturnas, información de la Fundación Mapfre. Andalucía, con 28 muertes, ha sido la región con más fallecidos en este periodo de tiempo.

Detectores de humo

La instalación de detectores de humo en las viviendas es según los expertos "una de las recomendaciones más importantes para evitar los incendios". El uso de estos aparatos puede reducir en un 55 por ciento las víctimas. Estos pequeños electrodomésticos detectan los incendios y alertan con una fuerte alarma sonora, por lo que es el mejor sistema para sobrevivir en un incendio mientras que duermes. Existen detectores tanto ópticos que detectan el humo del incendio, como los térmicos que suenan por la subida de temperatura.

Lo recomendable es colocarlos en cada habitación de la casa, pero los sitios donde es más importante ponerlos es tanto en la cocina como en el salón y en la zona de los dormitorios. Si todos los dormitorios están en la misma zona puede ser suficiente con un detector en el pasillo cerca de los dormitorios, pero si estos están separados habría que poner uno en cada habitación.

Además, necesita una revisión regular para asegurarse de que funciona bien, pulsando el botón regularmente con el que cuenta y así asegurarnos además de que tiene batería. Una vez al año hay que aspirar el polvo y no deben de ser pintados. Para evitar falsas alarmas no hay que colocarlos en lugares donde se generen vapores de agua como en el baño, ni cerca de aberturas de ventilación, ya que no captaría bien el humo.

Para proteger tu casa de los incendios no hace falta gastarse mucho dinero, hay opciones que nos permiten estar tranquilos por un precio bajo. En algunas plataformas puedes encontrar detectores de muchos tipos por menos de 20 euros, incluidos los que puedes controlar a través de tu móvil.

Una buena prevención te ayudará a evitar que tu hogar sea el escenario de un incendio que ponga en riesgo la vida der las personas y los enseres personales de tu vivienda.