José Luis Sanz se planta ante las exigencias de la Policía para Navidad: "Ni el alcalde está por encima de la ley"

"Estamos obsesionados también con las condiciones laborales del Cuerpo. Solo con dos limitaciones: la disponibilidad presupuestaria del Ayuntamiento y la ley". Estas han sido las palabras de José Luis Sanz durante el acto por el Día de la Policía Local, celebrado este lunes. Unas declaraciones que llegan tras el plantón que han dado los sindicatos al Consistorio en plena negociación para el próximo Plan de Navidad, que sigue aún sin acuerdo. Y con una advertencia por parte del propio Sanz: "Ni siquiera el alcalde de Sevilla está por encima de la ley".

Fuentes sindicales aseguran a El Correo de Andalucía que las conversaciones con el Ayuntamiento "están muertas". No así con el resto de partidos de la oposición, que tendrán que debatir y votar junto al Gobierno local en el pleno extraordinario de este miércoles. Una sesión con solo dos puntos principales: "El reconocimiento de crédito por abono de productividad, servicios extraordinarios y otros conceptos del calendario de la Policía Local y del Servicio de Prevención y Extinción de Incendios", y en segundo lugar, "aprobar un gasto máximo para afrontar el coste del Plan de Navidad 2025-2026".

De momento, el grupo municipal socialista no se ha reunido con los representantes sindicales, según fuentes del partido, que aclaran que no tienen decidido su voto. Por su parte, fuentes consultadas por este medio aseguran que este martes, un día antes del pleno, Vox mantendrá un encuentro con estas organizaciones policiales. La formación de Abascal afrontará este encuentro con una duda en el aire: si rechazar las propuestas o abstenerse, ya que descartan el voto afirmativo.

El alcalde marca un límite: la ley

"La Policía Local va a seguir teniendo todo el apoyo y todo el respaldo de este Gobierno", ha subrayado José Luis Sanz en su discurso. "Estamos obsesionados con seguir incrementando la plantilla y con seguir mejorando los equipamientos, las instalaciones y por supuesto también las condiciones laborales", ha afirmado Sanz, que ha señalado como límites la disponibilidad presupuestaria y la ley.

Al otro de la negociación están organizaciones como el Sppme-A, cuyos representantes han abandonado el auditorio cuando el regidor hispalense tomó la palabra. "No creemos en él ni en su proyecto, dejando a la ciudad abandonada sin servicio policial", ha justificado el sindicato a través de redes sociales. "Día de alegría para los compañeros condecorados y mencionados por sus servicios. Pero triste por el trato que este Ayuntamiento da a sus policías, que exigen dignidad y buen trato como trabajadores".

En un informe reciente, la Intervención municipal advirtió que "la totalidad del crédito" destinado a pagar los extras de los agentes "se agotó en el mes de abril". Por eso los pagos por estos conceptos desde mayo a octubre del 2025 "adolecen de cobertura jurídica dentro de la estructura legal de retribuciones de los funcionarios". "Trascienden los límites, al haber alcanzado su tope máximo", insistió la interventora hace una semana.

Es decir: el dinero consignado para productividades y servicios extras para 2025 se acabó en abril. Y ahí no acaba el problema: a los pagos pendientes de la pasada Semana Santa y Feria habría que sumar lo que costará finalmente el Plan de Navidad, si es que se llega a un acuerdo. El entendimiento entre las partes, desde luego, es necesario, porque tal como apuntó el alcalde, "a Sevilla faltan 500 policías locales. "Y como faltan todos esos efectivos y el nivel de eventos es brutal, hay que suplirlos con horas extra".