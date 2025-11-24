José Valencia cierra el festival flamenco “Duende” en Mairena del Aljarafe con su espectáculo “Mi camino”

El Festival Flamenco “Duende”, impulsado por la Diputación de Sevilla, culmina su recorrido por la provincia con la actuación de José Valencia, que presentará su espectáculo “Mi camino” el viernes 28 de noviembre en el Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe (20:30 h). Será el cierre de un ciclo que, a lo largo de mes y medio, ha llevado a quince municipios sevillanos una selección de los grandes nombres del flamenco actual, consolidando al festival como un proyecto que acerca el arte jondo a nuevos públicos sin perder su raíz.

Con "Mi camino", José Valencia propone una reflexión artística sobre su propia trayectoria, un recorrido vital por los estilos que han marcado su cante y su manera de entender el flamenco. “A mí lo que me gustaría es demostrar que el cantaor flamenco del siglo XXI puede ser una persona más útil de lo que en realidad es”, ha afirmado el artista. Esa inquietud, nacida del respeto por la tradición y la voluntad de renovar su lenguaje, recorre todo el espectáculo: un diálogo entre conocimiento, herencia y presente.

Las entradas para "Mi camino" ya están disponibles a través de www.giglon.com y en la taquilla del Teatro de la Villa de Mairena del Aljarafe / El Correo

Acompañado por Juan Requena a la guitarra y por Juan Diego Valencia, Manuel Valencia y Alonso Carrasco en las palmas, el cantaor despliega la amplitud de su repertorio con una naturalidad que solo da el dominio. Completan el cuadro Diego Villegas (multiinstrumentista), Anabel Valencia (al cante) y Juan Tomás de la Molía (al baile). Juntos ofrecen un recital en el que cada cante se erige en acto de afirmación y memoria: un viaje desde los cantes de Lebrija hasta la universalidad de un arte que sigue reinventándose en la voz de sus herederos.

Biografía del artista

Nacido en Barcelona en 1975 y criado en una familia de larga estirpe lebrijana, José Valencia representa la vigencia del modelo de transmisión de las casas cantaoras gitanas en el siglo XXI. Con apenas doce años ganó el premio de soleá en la tierra de Antonio Mairena, y desde entonces su carrera ha estado marcada por la coherencia, el estudio y el respeto al compás. Ningún otro artista flamenco ha sido distinguido con cuatro Giraldillos de la Bienal de Sevilla —Artista Revelación, Cante para el Baile, Cante y Momento Mágico—, distinciones que lo avalan como una de las voces más sólidas y personales del panorama actual. Su cante, poderoso y sabio, conjuga la pureza de su escuela con una apertura constante a nuevos territorios creativos, desde la poesía hasta los proyectos de experimentación sonora y escénica que lo han llevado a escenarios de todo el mundo.

Con este recital de clausura, el Festival Flamenco “Duende” despide su edición 2025 reafirmando el compromiso de la Diputación de Sevilla con la difusión del flamenco como patrimonio vivo, diverso y compartido. A lo largo de su recorrido, el festival ha llenado teatros en toda la provincia, reuniendo sobre sus tablas a figuras como Farruquito, Miguel Poveda, Manuel Liñán, María Terremoto, Rafael de Utrera o Argentina, entre otros, en una apuesta por hacer del arte jondo un bien de todos.