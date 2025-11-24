Nuevo socavón en El Castillo de las Guardas en la A-476 tras el colapso que causó la borrasca Claudia
"Socialmente El Castillo de las Guardas va a quedar muy aislado", ha dicho el alcalde del municipio, Gonzalo Domínguez
El alcalde de El Castillo de las Guardas (Sevilla), Gonzalo Domínguez, ha alertado este lunes de la aparición de un nuevo socavón en la carretera A-476, a la altura del kilómetro 1,2, una vía ya cortada al tráfico desde los graves daños provocados por la borrasca Claudia a finales de octubre.
Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, este socavón ha aparecido en un punto distinto al que sufrió afecciones por la borrasca y que supuso el hundimiento y la desaprición de un tramo de la vía. Ha indicado que el delegado territorial ha confirmado un proyecto de "urgencia" que empezará "en un par de días".
Petición de obras inmediatas
En esta línea, Domínguez ha pedido a la Junta que comiencen "inmediatamente" con las obras y que busquen alternativas para el acceso al municipio. "Socialmente El Castillo de las Guardas va a quedar muy aislado, ya que no pueden entrar vehículos pesados, ya que tenemos problemas ya con el corte de la A-476", ha afirmado.
Asimismo, ha asegurado que la aparición de este nuevo socavón confirma "el grave deterioro y abandono" de esta vía. "No podemos permitir que el municipio siga partido en dos. Exijo a la Junta una intervención inmediata, completa y con recursos suficientes. Ya no valen parches", ha destacado.
- El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
- El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
- El Ayuntamiento de Sevilla ayudará a una promotora a construir un hotel de 5 estrellas en Triana con 16.000 euros
- Los 5 mejores bares de cerveza fría en Sevilla: elige tu favorito en esta encuesta
- Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana
- Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar 'un déficit estructural
- Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
- Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches