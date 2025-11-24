Nuevo socavón en El Castillo de las Guardas en la A-476 tras el colapso que causó la borrasca Claudia

El alcalde de El Castillo de las Guardas (Sevilla), Gonzalo Domínguez, ha alertado este lunes de la aparición de un nuevo socavón en la carretera A-476, a la altura del kilómetro 1,2, una vía ya cortada al tráfico desde los graves daños provocados por la borrasca Claudia a finales de octubre.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, este socavón ha aparecido en un punto distinto al que sufrió afecciones por la borrasca y que supuso el hundimiento y la desaprición de un tramo de la vía. Ha indicado que el delegado territorial ha confirmado un proyecto de "urgencia" que empezará "en un par de días".

Petición de obras inmediatas

En esta línea, Domínguez ha pedido a la Junta que comiencen "inmediatamente" con las obras y que busquen alternativas para el acceso al municipio. "Socialmente El Castillo de las Guardas va a quedar muy aislado, ya que no pueden entrar vehículos pesados, ya que tenemos problemas ya con el corte de la A-476", ha afirmado.

Asimismo, ha asegurado que la aparición de este nuevo socavón confirma "el grave deterioro y abandono" de esta vía. "No podemos permitir que el municipio siga partido en dos. Exijo a la Junta una intervención inmediata, completa y con recursos suficientes. Ya no valen parches", ha destacado.