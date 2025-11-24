Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo socavón en El Castillo de las Guardas en la A-476 tras el colapso que causó la borrasca Claudia

"Socialmente El Castillo de las Guardas va a quedar muy aislado", ha dicho el alcalde del municipio, Gonzalo Domínguez

Socavón en la A-476 en El Castillo de las Guardas (Sevilla).

Socavón en la A-476 en El Castillo de las Guardas (Sevilla). / El Correo

El Correo

El Correo

SEVILLA

El alcalde de El Castillo de las Guardas (Sevilla), Gonzalo Domínguez, ha alertado este lunes de la aparición de un nuevo socavón en la carretera A-476, a la altura del kilómetro 1,2, una vía ya cortada al tráfico desde los graves daños provocados por la borrasca Claudia a finales de octubre.

Según una nota de prensa remitida por el Consistorio, este socavón ha aparecido en un punto distinto al que sufrió afecciones por la borrasca y que supuso el hundimiento y la desaprición de un tramo de la vía. Ha indicado que el delegado territorial ha confirmado un proyecto de "urgencia" que empezará "en un par de días".

Petición de obras inmediatas

En esta línea, Domínguez ha pedido a la Junta que comiencen "inmediatamente" con las obras y que busquen alternativas para el acceso al municipio. "Socialmente El Castillo de las Guardas va a quedar muy aislado, ya que no pueden entrar vehículos pesados, ya que tenemos problemas ya con el corte de la A-476", ha afirmado.

Noticias relacionadas y más

Asimismo, ha asegurado que la aparición de este nuevo socavón confirma "el grave deterioro y abandono" de esta vía. "No podemos permitir que el municipio siga partido en dos. Exijo a la Junta una intervención inmediata, completa y con recursos suficientes. Ya no valen parches", ha destacado.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
  2. El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
  3. El Ayuntamiento de Sevilla ayudará a una promotora a construir un hotel de 5 estrellas en Triana con 16.000 euros
  4. Los 5 mejores bares de cerveza fría en Sevilla: elige tu favorito en esta encuesta
  5. Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana
  6. Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar 'un déficit estructural
  7. Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
  8. Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches

José Luis Sanz se planta ante las exigencias de la Policía para Navidad: "Ni el alcalde está por encima de la ley"

Renovar o comprar el abono de Sevici tiene premio: calcetines de Pepe Pinreles de edición limitada

Renovar o comprar el abono de Sevici tiene premio: calcetines de Pepe Pinreles de edición limitada

El monasterio de Sevilla que fue el primer sepulcro de Cristóbal Colón: desde aquí planeó sus expediciones a América

El monasterio de Sevilla que fue el primer sepulcro de Cristóbal Colón: desde aquí planeó sus expediciones a América

Nuevo socavón en El Castillo de las Guardas en la A-476 tras el colapso que causó la borrasca Claudia

Nuevo socavón en El Castillo de las Guardas en la A-476 tras el colapso que causó la borrasca Claudia

Un accidente entre un camión y un coche provoca tres kilómetros de retenciones en la A-49

Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas

Detenido en Camas por apuñalar a un joven tras el robo de un móvil

Esta es la pista de hielo en la que puedes patinar gratis estas navidades en Sevilla

Esta es la pista de hielo en la que puedes patinar gratis estas navidades en Sevilla
Tracking Pixel Contents