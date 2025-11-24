Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevos cortes de calles por las obras del tranvibús: el cruce de las calles Orfila y Cuna inhabilitado durante 10 días

Está previsto que esta nueva fase de la ampliación del tranvibús se desarrolle hasta la primera quincena de enero de 2026

Las obras del tranvibús siguen adelante.

Las obras del tranvibús siguen adelante.

R.M.

Sevilla

La segunda fase de las obras del tranvibús desde Santa Justa hasta la Plaza del Duque sigue su andadura y el Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado nuevos cortes de calles en el centro de la ciudad. Desde el miércoles 26 de noviembre hasta el viernes 5 de diciembre se llevarán a cabo trabajos en el cruce de calle Orfila y calle Cuna, en horario de 9:00 a 17:00 horas.

El viernes 5 de diciembre, el cruce quedará habilitado nuevamente a partir de las 14:00 horas. Durante este periodo, los residentes y demás vehículos afectados no podrán acceder a la zona en dicho horario.

Se habilitará un paso peatonal provisional entre calle Laraña y calle Orfila del 26 al 28 de noviembre, hasta disponer de un paso alternativo en calle Martín Villa a partir del 28 de noviembre, coincidiendo con el encendido del alumbrado navideño.

Cortes de calles por las obras del tranvibús en Sevilla

(Pinchar en la imagen para ampliar)

Así será la segunda fase del proyecto del tranvibús

El Ayuntamiento de Sevilla activó el jueves 20 de noviembre la fase 2 de las obras de ampliación del carril bus segregado Santa Justa–Plaza del Duque para la línea del tranvibús, un proyecto clave que reforzará la conexión del Distrito Sevilla Este–Alcosa–Torreblanca con Nervión, en funcionamiento desde septiembre, y que implica nuevos cortes y ajustes de tráfico en pleno Casco Antiguo.

En este sentido, el proyecto contempla que desde ese día se amplíe el corte actual al tráfico, existente en las calles La Campana y Martín Villa, hasta la entrada al aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña.

Noticias relacionadas y más

Está previsto que esta nueva fase de la ampliación del BTR se desarrolle hasta la primera quincena de enero de 2026.

Nuevos cortes de calles por las obras del tranvibús: el cruce de las calles Orfila y Cuna inhabilitado durante 10 días

Nuevos cortes de calles por las obras del tranvibús: el cruce de las calles Orfila y Cuna inhabilitado durante 10 días

Retrasos en Santa Justa por un incidencia en un tren de alta velocidad de Iryo

José Luis Sanz se planta ante las exigencias de la Policía para Navidad: "Ni el alcalde está por encima de la ley"

