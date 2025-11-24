Cristina Sánchez: la estudiante de comunicación que representa a Sevilla en Operación Triunfo

Son dieciséis los jóvenes de toda España que compiten en esta edición de Operación Triunfo 2025, pero es una de ellas, Cristina Sánchez, la encargada de representar Sevilla en la academia. Junto a sus compañeros de Alicante, Valladolid, Madrid o Las Palmas de Gran Canaria, son dos los andaluces: Cristina, de Sevilla, y el cordobés Javier Crespo.

La hispalense estudia en la Facultad de Comunicación de Sevilla el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo, que junto a la Universidad de Sevilla han transmitido en las redes sociales mensajes de apoyo para ella en su camino en el programa. Aunque Cristina "nunca había cantado", cuenta que ella ha estudiado baile y teatro toca el piano y lleva diez años de experiencia en claqué.

En la Gala 1, la primera de todo el programa, consiguió ser la favorita interpretando la canción APT y cruzó la pasarela, logrando 3.000 euros. Con cerca del 18%o de los votos del público, superó a Guille Toledano y Judit, que estuvieron entre los más apoyados.

Cristina también tiene raíces extremeñas, ya que la familia de su padre es de Hervás, donde desde muy pequeña ha disfrutado del pueblo, de sus fiestas y de su gente, presumiendo de ello donde vaya.