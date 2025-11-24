Cristina Sánchez: la estudiante de comunicación que representa a Sevilla en Operación Triunfo
En esta edición de OT son dos los andaluces que están dentro de la academia luchando por llegar a la final y convertirse en el ganador de Operación Triunfo 2025
Son dieciséis los jóvenes de toda España que compiten en esta edición de Operación Triunfo 2025, pero es una de ellas, Cristina Sánchez, la encargada de representar Sevilla en la academia. Junto a sus compañeros de Alicante, Valladolid, Madrid o Las Palmas de Gran Canaria, son dos los andaluces: Cristina, de Sevilla, y el cordobés Javier Crespo.
La hispalense estudia en la Facultad de Comunicación de Sevilla el doble grado de Comunicación Audiovisual y Periodismo, que junto a la Universidad de Sevilla han transmitido en las redes sociales mensajes de apoyo para ella en su camino en el programa. Aunque Cristina "nunca había cantado", cuenta que ella ha estudiado baile y teatro toca el piano y lleva diez años de experiencia en claqué.
En la Gala 1, la primera de todo el programa, consiguió ser la favorita interpretando la canción APT y cruzó la pasarela, logrando 3.000 euros. Con cerca del 18%o de los votos del público, superó a Guille Toledano y Judit, que estuvieron entre los más apoyados.
Cristina también tiene raíces extremeñas, ya que la familia de su padre es de Hervás, donde desde muy pequeña ha disfrutado del pueblo, de sus fiestas y de su gente, presumiendo de ello donde vaya.
- El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
- El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
- El Ayuntamiento de Sevilla ayudará a una promotora a construir un hotel de 5 estrellas en Triana con 16.000 euros
- Los 5 mejores bares de cerveza fría en Sevilla: elige tu favorito en esta encuesta
- Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana
- Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
- Subir el bonobús, el univiaje y la tarjeta mensual: Tussam pide aumentar los precios para frenar 'un déficit estructural
- Cae un váter portátil desde lo alto del Puente del Centenario e impacta en la SE-30 entre los coches