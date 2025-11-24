Esta es la pista de hielo en la que puedes patinar gratis estas navidades en Sevilla

Planazo navideño a la vista. Volver a casa por navidad solo pasa una vez al año y patinar gratis en Torre Sevilla también. A partir de hoy, el centro comercial inaugura la Navidad con una pista de patinaje de hielo sintético, instalada en la Galería 0, en la Plaza Norte, junto a La Industrial y Primark.

Con unas dimensiones de 20 metros de largo por 10 de ancho, esta nueva atracción se convertirá en uno de los grandes atractivos de la campaña navideña, invitando a familias, grupos de amigos y curiosos a vivir momentos inolvidables en un entorno navideño.

Además, la pista contará con un equipo de monitores que acompañará a los patinadores y se ocupará de que se respeten unas sencillas normas de convivencia, como mantener siempre el mismo sentido de la marcha y evitar carreras o saltos que puedan comprometer la seguridad y el disfrute de la actividad.

Horarios Del 22 de noviembre al 19 de diciembre De lunes a jueves de 16:00 a 21:00 horas, los viernes se ampliará hasta las 22:00 horas

Fines de semana y festivos de 11:00 a 22:00 horas A partir del 20 de diciembre y hasta el 5 de enero La pista abrirá todos los días de 11:00 a 22:00 horas Excepciones El 24 y 31 de diciembre tendrá un horario reducido hasta las 18:00

El 25 de diciembre y 1 de enero permanecerá cerrada

Campaña “Compra y patina”

Decoración navideña en el Centro Comercial Torre Sevilla / Luis Romero

Coincidiendo con la inauguración, Torre Sevilla estrena la campaña “Compra y Patina”, una iniciativa con la que quiere agradecer la confianza de sus visitantes y miembros del club regalando entradas para la pista de patinaje. Cada cliente que presente en el Punto de Información un ticket de compra superior a 20 euros, realizado en cualquiera de los establecimientos del centro en los últimos tres días, y muestre su identificación de socio del Torre Sevilla Club, obtendrá una entrada gratuita para patinar.

Quienes acrediten compras iguales o superiores a 35 euros recibirán dos entradas, multiplicando así las posibilidades de compartir la experiencia en familia o con amigos. La promoción estará activa hasta fin de existencias, invitando a adelantar las compras navideñas mientras se disfruta de una propuesta de ocio diferente.

Formar parte de Torre Sevilla Club es gratuito y muy sencillo. Basta con acceder al portal, rellenar el formulario de inscripción y confirmar el alta. Desde ese momento, el usuario pasa a integrarse en una comunidad que disfruta de ventajas especiales: descuentos en tiendas seleccionadas, invitaciones a eventos únicos y promociones diseñadas para que cada visita al centro comercial resulte más completa y memorable.

Tres horas de parking gratuito

El Centro Comercial Torre Sevilla ofrece una oferta comercial muy diversificada / Luis Romero

Además de la pista de patinaje y la ambientación navideña, los visitantes encontrarán en Torre Sevilla una amplia oferta comercial, gastronómica, cultural y de ocio, acompañada de tres horas de aparcamiento gratuito en horario comercial, de 10.00 a 00.00, para poder recorrer el complejo sin prisas. Las tiendas afinan ya sus propuestas para la campaña de Navidad y muchas de ellas lanzarán promociones especiales con motivo del pre Black Friday.

Con este conjunto de acciones, Torre Sevilla reafirma su apuesta por la cultura, el entretenimiento y la experiencia de cliente, consolidándose como uno de los grandes puntos de encuentro de la ciudad durante estas fiestas.