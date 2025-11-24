Retrasos en Santa Justa por un incidencia en un tren de alta velocidad de Iryo

La incidencia en un tren de la compañía Iryo ha producido este lunes un retraso de 42 minutos en la Estación de Santa Justa de Sevilla.

Según han confirmado fuentes de Iryo a Europa Press, la incidencia ya está solucionada y el tren ha salido con todos sus pasajeros embarcados en torno a las 17:10 horas.

Adif ha confirmado a través de sus redes sociales, que esta situación habría provocado retrasos en las líneas de alta velocidad Sevilla-Madrid.