El monasterio de Sevilla que fue el primer sepulcro de Cristóbal Colón: desde aquí planeó sus expediciones a América

Tras cambiar de ubicación en diversas ocasiones, los restos de Cristóbal Colón descansan en la actualidad en la Catedral de Sevilla. Sin embargo, lo que muchos no saben es que, antes de esta localización, ya hubo un monumento en la capital hispalense que se convirtió en el primer sepulcro del explorador.

Tras fallecer en Valladolid y ser enterrado en el Convento de San Francisco, los restos de Cristóbal Colón se trasladaron al Monasterio de la Cartuja, convertido en la actualidad en uno de los rincones con más historia, cultura y belleza, con una arquitectura que mezcla los estilos góticos, mudéjar y barroco.

Monasterio de la Cartuja, el primer sepulcro de Cristóbal Colón en Sevilla: desde aquí planeó sus expediciones a América / Visita Sevilla

De ese modo, fue en 1509 cuando Cristóbal Colón fue enterrado junto a su hijo Diego en la iglesia del Monasterio de Santa María de las Cuevas, más conocido como Monasterio de la Cartuja, una situación que cambió en 1536, cuando los restos de ambos fueron trasladados a Santo Domingo.

La primera tumba de Cristóbal Colón en Sevilla, en el Monasterio de la Cartuja

La elección del Monasterio de la Cartuja como sepulcro de Colón no fue casual, sino que se debía a su unión con la congregación de los monjes de la Orden San Bruno, que construyeron este enclave.

De ese modo, el explorador tenía una relación cercana con los monjes, que le dieron cobijo mientras planeaba sus expediciones a América desde este monasterio, una hospitalidad que Colón agradeció entregando al monasterio diversos regalos.

Entre ellos destaca una especie de árbol desconocida por aquel entonces llamada Ombú que, a día de hoy, siglos después, sigue en el monasterio sevillano.

Así, nació una unión entre Cristóbal Colón y el Monasterio de la Cartuja, que culminó con el yacimiento de sus restos en el edificio sevillano durante casi tres décadas.

Este monasterio de Sevilla fue lugar de hospedaje de personajes ilustres

Pero Colón no es el único personaje ilustre de la historia que ha paseado dentro de los muros del monasterio, sino que este enclave fue lugar de retiro y hospedaje de figuras como Felipe II, Arias Montano o Teresa de Jesús.

Todo esto ha hecho que el Monasterio de la Cartuja se haya mantenido como un lugar clave en la historia de la ciudad, hasta el punto de haber sido declarado Monumento Nacional en 1964, 'Pabellón Real' durante la Expo de 1992 y, desde 1997, sede del Centro Andaluz de Arte Contemporáneo, Museo de Arte Contemporáneo de Sevilla, el Instituto Andaluz de Patrimonio Histórico y el rectorado de la Universidad Internacional de Andalucía (UNIA).