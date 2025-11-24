El gran túnel de la línea 3 del Metro de Sevilla será como un búnker: tendrá un sistema ante catástrofes y emergencias

La línea 3 del Metro de Sevilla será como un búnker. Su túnel estará protegido ante cualquier amenaza provocada en el futuro por el cambio climático o ante una emergencia que comprometa la seguridad de los viajeros. El tramo norte, el que ya está en construcción, se adentrará en el subsuelo de Pino Montano y desde allí recorrerá Sevilla bajo tierra hasta el Prado de San Sebastián. En total, serán unos 8,9 kilómetros de línea de metro (1,35 de ramal técnico y 7,55 de línea comercial), divididos en seis subtramos y un total de 12 estaciones. Una infraestructura de este calibre, que pasará de norte a sur por debajo de la ciudad, debe estar preparada necesariamente para cualquier escenario, desde los previstos hasta los imprevistos, por lo que contará con un refuerzo en las instalaciones, videovigilancia, tornos controlados, un sistema de comunicaciones, alarmas móviles, etc.

Las primeras tres paradas ya se están construyendo, y del trayecto ya se está afrontando la construcción del túnel, al que le queda por definir cómo será por dentro: el sistema de electrificación, los sistemas ferroviarios y las instalaciones de seguridad y protección del túnel. La Consejería de Fomento, Articulación del Territorio y Vivienda ha iniciado ya su licitación, para la cual cualquier empresa puede enviar una oferta hasta el 2 de diciembre. El contrato tiene un valor de 1.070.918,76 euros, con financiación del Fondo Europeo de Desarrollo Regional (FEDER), y un plazo de ejecución de 12 meses.

Resiliencia a catástrofes naturales

Dentro del proyecto de construcción se debe contemplar la contribución a políticas climáticas europeas, nacionales y autonómicas para ayudar a la mitigación del cambio climático, para lo cual se hará un cálculo de las emisiones generadas por el proyecto en un año en comparación con un escenario futuro si no se hiciera ninguna actuación. También se tendrá en cuenta la adaptación y resiliencia al cambio climático, explica el pliego consultado por este periódico, y se propondrán una serie de medidas a tener en cuenta "para conseguir una disminución de la vulnerabilidad y un aumento de la resiliencia a las catástrofes naturales del proyecto en el futuro".

Obras del tramo 1 de la Línea 3 del Metro de Sevilla en Pino Montano / Jorge Jiménez

A la hora de diseñar el túnel, primero se estudiarán escenarios regionalizados y locales con "análisis de riesgos, de la vulnerabilidad y de los impactos esperados en la zona que puedan afectar al proyecto". Esos efectos del cambio climático pueden ser desde la variabilidad de temperaturas, cambios en régimen de precipitación, erosiones, inundaciones, aspectos geológicos…Se identificarán, clasificarán y estudiarán los impactos potenciales del cambio climático esperados en la zona y que puedan afectar al proyecto. Y a partir de ahí se concretarán las medidas.

Para reaccionar ante emergencias, las instalaciones de Protección Civil contarán con un sistema de ventilación, sistema de detección de incendios, señalización de evacuación, alumbrado de emergencia, suministro de energía y distribución de energía o instalaciones de Seguridad con un control de las mismas.

Sistema de comunicación y vigilancia

El túnel del metro también contará con comunicaciones fijas y móviles, telefonía e interfonía, sistema de videovigilancia, control de accesos y antiintrusión, sistema de información al viajero (megafonía y cronometría), un puesto de control centralizado (PCC) y un sistema billetaje que abarca desde las máquinas de auto-venta hasta los pasos de control de acceso.

Para garantizar la seguridad, en caso de emergencias críticas, se emitirán mensajes informativos automáticos en las estaciones. Habrá también alarmas activables por eventos de distinta naturaleza, movimiento, detección de analítica de personas o vehículos, comportamientos específicos, señales digitales, transacciones de texto externas, etc.

El sistema de videovigilancia debe ser fuente de información para otros sistemas proporcionando imágenes de calidad a terceros, como conteo de viajeros y detección de aglomeraciones, reconocimiento facial, pictogramas o facilitando datos de eventos de seguridad en base a la analítica de vídeo, pudiendo por ejemplo forzar el encendido de la iluminación de ciertas zonas de manera automática en caso de un evento de seguridad generado por el propio sistema de videovigilancia. Las cámaras aportarán imágenes en tiempo real de las estaciones y los trenes.

Interior de la estación del Metro de Sevilla en el Prado de San Sebastián, con las puertas cerradas / María José López - Europa Press

Otro elemento será el interfono. El sistema de interfonía de emergencia permitirá al usuario la comunicación directa con el puesto de control ante cualquier eventual situación de riesgo, simplemente pulsando un botón. La funcionalidad de los interfonos de emergencia se diferenciará por su color amarillo, de manera que el usuario pueda identificar claramente si se trata de un interfono de emergencia o de un interfono de atención al público. Además, un sistema anti-intrusión detectará intentos de intrusión en las instalaciones y activará las alarmas, y un sistema contraincendios detectará incendios y activa los sistemas de extinción.

La línea 3 sigue dando pasos hacia adelante para su puesta en funcionamiento en el año 2030, en su tramo norte. Además de fase la de construcción, en la que próximamente se licitará el cuarto subtramo en Ronda de Capuchinos, se van definiendo otros aspectos que terminarán de conformar la infraestructura dentro de cinco años.