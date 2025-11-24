Movilidad
Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas
Línea 37 de Tussam modifica su recorrido por obras en la calle Guadalbullón a partir del martes 25 de noviembre
La Empresa Municipal de Transportes de Sevilla ha comunicado este lunes un cambio temporal en el recorrido de la línea 37, una medida motivada por las obras en la calle Guadalbullón y que permanecerá activa durante tres días, a partir del martes 25 de noviembre.
Ajustes temporales en las paradas
Según ha publicado la empresa en una publicación en redes, se suprimen las aparadas de las calles Guadalbullón y Ali Al-Gomari. Ante esto se van a instalar paradas provisionales en la avenida Jerez. Una de ellas, en sentido Bellavista a la altura de calle Elche, y la obras en sentido Prado tras el puente sobre el parque Guadaíra, conjuntamente con la línea Sur.
Nuevo trazado provisional
Por tanto, el recorrido queda de la siguiente forma: Manuel Siurot, Carretera Su Eminencia, Glorieta Coronel Doctor Muñoz Cariñanos, Avenida de Jerez y vuelta a su recorrido habitual.
