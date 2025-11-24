Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas

La Empresa Municipal de Transportes de Sevilla ha comunicado este lunes un cambio temporal en el recorrido de la línea 37, una medida motivada por las obras en la calle Guadalbullón y que permanecerá activa durante tres días, a partir del martes 25 de noviembre.

Ajustes temporales en las paradas

Según ha publicado la empresa en una publicación en redes, se suprimen las aparadas de las calles Guadalbullón y Ali Al-Gomari. Ante esto se van a instalar paradas provisionales en la avenida Jerez. Una de ellas, en sentido Bellavista a la altura de calle Elche, y la obras en sentido Prado tras el puente sobre el parque Guadaíra, conjuntamente con la línea Sur.

Nuevo trazado provisional

Por tanto, el recorrido queda de la siguiente forma: Manuel Siurot, Carretera Su Eminencia, Glorieta Coronel Doctor Muñoz Cariñanos, Avenida de Jerez y vuelta a su recorrido habitual.