Uno de cada tres viajeros de Tussam se monta en autobús en Sevilla de manera gratuita o con descuentos

A Tussam no le salen las cuentas entre los ingresos que obtiene y los costes del servicio. "La tarifa es sin duda la más baja del sector", asegura la empresa Transportes Urbanos de Sevilla Sociedad Anónima Municipal en un informe emitido por su dirección económica, con una propuesta de modificaciones tarifarias de cara a 2026 que aún no está aprobada por el Ayuntamiento. Según este documento al que ha tenido acceso El Correo de Andalucía, algo más del 19% de los viajeros disponen de títulos gratuitos y se montan en el autobús sin pagar, casi el 2% de los usuarios tienen títulos bonificados por el Ayuntamiento en un 50%, y otras tarjetas como la mensual, de estudiante o de familia numerosa permiten también pagar menos, rozando en total el 30%. Esto supone menos ingresos para Tussam, que explica que necesita compensar "un déficit estructural de casi 1,20 euros por viajero".

Este documento de Tussam expone que la congelación de tarifas desde 2013 ha generado "una creciente brecha entre costes reales del servicio y los ingresos tarifarios". "Esto ha obligado al Ayuntamiento a elevar progresivamente su aportación para cubrir el déficit de explotación", prosigue el informe, superando los 80 millones de euros para 2025, "lo que supone una carga estructural de carácter expansivo que compromete la sostenibilidad del sistema". Por tanto, la subida de las tarifas se considera "una medida correctiva".

Según el análisis sobre el uso y venta de los títulos de viaje de Tussam en un año, los viajeros con títulos gratuitos, bonificados o con precio especial representan el 29,3% del total. Los títulos gratuitos ( 3ª edad, Solidario, Escolar, Diversidad Funcional, Otros) son el 19,1%, los títulos bonificados al 50% por compensación municipal (T. Social, T. Joven) son el 1,7%, y los títulos con precio especial llegan al 8,5%. El univiaje, Aeropuerto y T. Turísticas representan un 7,4%, y la Tarjeta Consorcio Metropolitano un 15,7%. Y la otra mitad son el multiviaje sin trasbordo (22,6%), multiviaje con trasbordo (18,9%), la Tarjeta Mensual (6%) y la Tarjeta Anual (0,1%).

Las tarifas de Tussam en 2026 podrían subir y los autobuses costarían más en Sevilla / Ayuntamiento de Sevilla

Estas cifras, además de una comparación con los precios de los títulos más habituales de Madrid, Barcelona, Valencia, Zaragoza y Málaga, son las que motivan que Tussam plantee subir el precio de billete, bonobús y tarjeta mensual. Esta compañía pública pretende "reforzar la calidad del servicio prestado" y acercar el coste del ticket al del resto de grandes capitales españolas.

El autobús de Sevilla, más barato que en otras ciudades

Para justificar este razonamiento, Tussam analiza en esa comparación que el univiaje cuesta en Sevilla 1,40 euros, en Madrid cuesta 1,50 euros, en Valencia cuesta 2 euros; en Málaga vale 1,50 euros; alcanza en Barcelona los 2,55 euros; y en Zaragoza unos 1,60 euros. "Sevilla está en la franja más baja de precio en los títulos más habituales", asegura. "Sevilla dispone de una tarifa significativamente más baja (entre un 28%-47%) que otras ciudades similares", añade.

Además, se calcula el ingreso medio por viajero. El de Sevilla es 0,45 euros, el de Madrid es de 0,80 euros, el de Valencia es de 0,64 euros, el de Málaga es de 0,63 euros, el de Barcelona es de 0,84 euros, y el de Zaragoza de 0,66 euros.

"La diferencia entre coste medio (1,6 euros) e ingreso medio (0,4 euros) genera un déficit estructural por viajero de casi 1,2 euros por viajero. Esta diferencia es cubierta mediante aportaciones municipales ordinarias y extraordinarias, junto con subvenciones estatales condicionada a la bonificación del transporte. La existencia de esta brecha tarifaria fundamenta la propuesta de incremento de tarifas", justifica esta empresa municipal. Esta destaca que la mejora tarifaria permitiría reforzar la calidad de frecuencias, digitalización, flota ecológica, confort del usuario y ampliación de red a nuevos barrios y sería "legítimo que el ciudadano exija calidad a cambio de pagar más".

Subida de tarifas que supondrá 3,4 millones más

Uno de los cambios que plantea Tussam es que el título univiaje pase de 1,40 a 1,50 euros. Cada picada del bonobús con transbordo costaría nueve céntimos más: de 0,76 a 0,85 euros. Y en el caso de los que no tienen transbordo, la subida se situaría en siete céntimos por cada viaje, desde los 69 a los 76 céntimos.

Y las tarjetas mensuales también contemplan un incremento. La normal, de 35,30 a 38 euros, y la de estudiantes se encarecería 2,50 euros en total, pasando de 19 a 21,50. "Se prevé que esta modificación supondrá un incremento de las ventas de Tussam de 3,4 millones de euros al año, importe que disminuiría las transferencias corrientes a esta sociedad", defiende esta compañía.

Tras estas modificaciones, aun así las tarifas de Tussam respecto al sector seguirían siendo las más bajas. Con un ingreso medio por cliente, que se incrementa de 0,45 a 0,50 euros, estaría entre un 21%-38% por debajo de la media, pero la diferencia con cada capital sería menor.

Tussam cree que las tarifas "no suelen ser el elemento determinante de la elección del modo de transporte, al menos para la mayoría de los motivos de desplazamiento y para muchos grupos sociales". Por eso considera que los viajeros valorarán más la mejora del servicio y no afectará en la elección de usar o no el transporte público, ganando así en el tiempo de viaje, la comodidad o la calidad.