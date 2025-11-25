Más de 3.000 sevillanos optan a las 58 VPO de Pino Montano: esta es la fecha del sorteo de Emvisesa

El Ayuntamiento de Sevilla, a través de Emvisesa, ha publicado este martes 25 de noviembre la lista provisional de admitidos para participar en la convocatoria de 58 VPO en régimen de alquiler, desarrollados bajo modelo cohousing y con espacios de uso compartido en el edificio de Parque Sierra de Castril, número 4 (Pino Montano, Sevilla), junto al Carrefour.

La publicación llega después de que finalizara el plazo de presentación de solicitudes y tras el análisis detallado de toda la documentación presentada.

Listado de solicitudes

Este martes, la empresa municipal de Sevilla ha publicado el listado provisional de admitidos en el que aparecen las iniciales de los nombres, apellidos, así como la coincidencia con el DNI. Para cumplir con la normativa en materia de protección de datos, se han ocultado los dos primeros y los dos últimos dígitos del DNI, además de la letra. Se recomienda utilizar el buscador del lector de PDF para localizar más cómodamente los datos propios dentro del listado.

En total, se han registrado 3.053 solicitudes válidas, distribuidas del siguiente modo:

101 solicitudes para el cupo de personas con movilidad reducida .

para el cupo de . 540 solicitudes para el cupo de víctimas de violencia de género .

para el cupo de . 2.412 solicitudes para el resto de cupos.

Tal y como establecen las bases, en los casos de solicitudes duplicadas se han conservado únicamente los datos de la última presentada.

Así será la promoción en "Parque Sierra Castril" en Pino Montano

Se trata de una promoción innovadora desarrollada bajo el modelo cohousing y con espacios de uso compartido, destinada íntegramente a familias y unidades de convivencia con menores a su cargo inscritas en el Registro Público Municipal de Demandantes de Vivienda Protegida de Sevilla (RPMDVP). Los formularios se encuentran disponibles desde este lunes en la web del Registro y en el portal de Emvisesa.

Así son las 58 viviendas protegidas en alquiler en Pino Montano / Emvisesa

Los precios de los alquileres oscilan entre 295 euros y 468 euros. Se entregarán mediante sorteo 2 viviendas destinadas a víctimas de violencia de género, 3 viviendas adaptadas a personas con movilidad reducida, 47 viviendas restantes y se excluyen las 5 viviendas destinadas al tercer sector y la adjudicación directa del Área de Barrios.

Fecha de las alegaciones

Los solicitantes que hayan presentado su solicitud en plazo y no aparezcan en el listado, o detecten errores en sus datos, podrán presentar alegaciones mediante el formulario disponible en la misma publicación. El plazo de alegaciones permanecerá abierto hasta el jueves 27 de noviembre de 2025 a las 14:00 horas. No se admitirán alegaciones que no correspondan a solicitudes presentadas en tiempo y forma.

Todas las gestiones se realizan telemáticamente, tanto la solicitud como las alegaciones. No obstante, los puntos de atención al ciudadano de los Distritos pueden asistir a quienes tengan dificultades para completar el proceso por sí mismos.

Cuándo será el sorteo

La lista definitiva de participantes se comunicará el 28 de noviembre tras dejar unos días de alegaciones, mientras que el sorteo se realizará el 3 de diciembre por Youtube.