Aparcar en doble fila en Sevilla: ¿multa… y pérdida de puntos?

Si hay algo que se suele hacer en Sevilla muy habitualmente es estacionar o aparcar en doble fila, tanto para hacer un recado puntual o para aparcar con el freno de mano sin echar para que se mueva el vehículo sin problemas ante una urgencia. ¿Pero esta práctica viene sancionada con una multa? ¿se puerden perder puntos? Lo explicamos.

Según el Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial (artículo 40) queda prohibido estacionar en doble fila. El Reglamento General de Circulación tipifica que dejar el vehículo estacionado en doble fila (sin conductor o tras 2 minutos de parada) puede considerarse infracción grave al “obstaculizar gravemente la circulación”.

Hay diferencia entre “parada” y “estacionamiento”: se considera parada cuando la inmovilización es inferior a 2 minutos, con el conductor al volante y sin abandonar el vehículo. Si se supera ese tiempo o se abandona el coche, nos situamos ya en “estacionamiento”, que está prohibido en doble fila.

¿Cuál es la multa por aparcar en doble fila en Sevilla?

En líneas generales, la multa habitual para estacionar en doble fila se sitúa como máximo en 200 euros, al considerarse infracción grave. Es importante destacar que la cuantía puede depender del ayuntamiento concreto, de la vía, de la obstrucción que cause y de si el vehículo dificulta la circulación de otros o servicios de emergencia.

La normativa local (Ordenanza de Circulación) está alineada con la normativa estatal, y por tanto aunque no difiera en detalle de la sanción general, la regla es clara: estacionar en doble fila está prohibido si obstaculiza la circulación.

¿Se pierden puntos del carnet por estacionar en doble fila?

No es habitual que esta infracción comporte pérdida de puntos, solo en ciertos casos más graves (obstaculización extrema, servicios de emergencia bloqueados) puede variar.

Añade que aunque muchos conductores creen que “solo parar un momentito” está permitido, la normativa y la interpretación policial lo limitan fuertemente: si se supera tiempo, se abandona el vehículo, o se obstruye circulación, la multa acaba por llegar.