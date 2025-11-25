Más apartamentos turísticos en Sevilla: aprobados dos nuevos proyectos en Triana y el entorno de la Catedral

Las transformaciones de edificios del Casco Antiguo y Triana en apartamentos turísticos no cesan. Como la ley lo permite -a diferencia de las viviendas de uso turístico- en esta zona saturada de pisos turísticos, la Gerencia de Urbanismo sigue otorgando licencia de obras. En la reunión de la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de este martes, se da luz verde a trabajos de reforma de dos edificios ubicados en Triana y el centro, junto a la Catedral, para la apertura de 24 apartamentos turísticos.

En concreto, se da luz verde a estos alojamientos en el número 7 de la calle Procurador se construirán 18 apartamentos y en el número 8 de la calle Ximénez de Enciso habrá otros seis apartamentos turísticos. Además, se concede la calificación ambiental en otras ubicaciones, como la calle Hiniesta, la calle Bailén, la calle Campo de los Mártires, la calle Rivero y la calle Imagen.

En la calle Ximénez de Enciso, situada junto a la Catedral de Sevilla y la Giralda, se concede licencia de obra de adecuación a edificio terciario hotelero, para media docena de apartamentos turísticos con dos llaves. Esta reforma cuenta con el visto bueno de la Comisión Provincial de Patrimonio Histórico de Sevilla, paso necesario al formar parte del Bien de Interés Cultural del Conjunto Histórico de Sevilla y del entorno del Bien de Interés Cultural Hospital de los Venerables Sacerdotes de Sevilla.

La obra contempla la rehabilitación de una vivienda unifamiliar para alojar seis apartamentos turísticos, sin aumentar edificabilidad ni volumetría exterior, únicamente de la superficie del patio interior. Patrimonio considera que mejora las condiciones de habitabilidad de las estancias y se mantienen los valores patrimoniales existentes en el inmueble. También se informa favorablemente de que se respete la galería del patio aunque se pierda la galería en la planta primera para añadir un apartamento turístico.

Aumentan los apartamentos turísticos en el centro de Sevilla / María José López - Europa Press

En cuanto a los nuevos 18 apartamentos turísticos en el número 7 de la calle Procurador, vía perpendicular a las calles Alfarería y Castilla de Triana, se construirán tras la concesión de licencia de obras de rehabilitación de la Gerencia de Urbanismo. Será una reforma general para adecuar al uso hotelero una casa patio del siglo XVIII, que posteriormente entre finales del siglo XIX y principios del siglo XX se ha convertido en casa de piso. De las crujías y patio iniciales ha pasado a ser una edificación de cuatro alturas y ático, en la que se siguen manteniendo elementos reconocibles y se observa un estado deficiente de conservación y accesibilidad, según relata su expediente.

La reforma supondrá la limpieza de las construcciones y alteraciones que ha experimentado el edificio para buscar que haya elementos reconocibles originales. Se liberará el patio de las construcciones auxiliares que afectan a su dimensión y alteran su fisonomía original para recuperar el espacio central del edificio, con un patio con galería perimetral. Además, en la zona del jardín o antiguo corral se perseguirá solucionar los problemas de accesibilidad y salubridad, generando un patio vividero.

Otros apartamentos turísticos en Sevilla

En la Comisión Ejecutiva de la Gerencia de Urbanismo de este martes también se concede la calificación ambiental para la actividad de apartamentos turísticos en el Casco Antiguo. En concreto, en el número 5 de la calle Hiniesta, muy cerca del Palacio de las Dueñas; en el número 21 de la calle Bailén, al lado de la Plaza del Museo y el Museo de Bellas Artes; en el número 6 de la calle Rivero, junto a la calle Sierpes y la Plaza del Duque; o en el número 4 de la calle Imagen, pegado a Las Setas de la Encarnación.

Más cerca de la estación de trenes de Santa Justa estarán los apartamentos turísticos ubicados en el número 3 de la calle Campo de los Mártires, con acceso por la calle Juan Antonio Cavestany, que también reciben el visto bueno ambiental.

En el centro de Sevilla, el Gobierno de José Luis Sanz ya concedió licencia de obra para más de una docena de apartamentos turísticos ubicados en dos inmuebles en torno a la Plaza del Salvador, la Plaza de San Francisco y la Catedral. En los números 15 y 17 de la calle Lineros, justo al lado de la Plaza del Salvador, Urbanismo concedió licencia de obras de rehabilitación en las tres primeras plantas de ambos para ocho apartamentos. Y algo más al sur, en la calle Álvarez Quintero, la vía paralela a la Plaza San Francisco, se aprobó que se lleven a cabo trabajos de reforma del edificio ubicado en el número 48, que dispone de tres plantas más ático y semisótano, destinadas a seis apartamentos turísticos.

De momento, el Gobierno Local asegura que no puede hacer más de lo que ha hecho, como es la regulación de las inscripciones de viviendas turísticas con un tope del 10% sobre el total residencial de la zona en la que estén, para frenar este fenómeno. El alcalde ya ha anunciado que en breve tendrán los resultados de un nuevo informe para actualizar esta limitación. Paralelamente, los apartamentos turísticos siguen llegando sin freno al centro y Triana.