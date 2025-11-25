Arranca la redacción de un proyecto clave para el cierre de la SE-40: dos años para diseñar el tramo de La Rinconada

El Ministerio de Transportes ha adjudicado por 2,76 millones de euros la redacción de uno de los tramos clave para el cierre norte del anillo de la SE-40. La empresa adjudicataria tendrá ahora un plazo de dos años para definir el trazado como paso previo a unas obras que tienen un presupuesto de 147 millones de euros.

El tramo adjudicado tiene una longitud aproximada de 9,7 kilómetros y discurre entre la carretera autonómica A-8008 y el enlace ya ejecutado con la A-4 en el término municipal de La Rinconada. Se trata de un proyecto que se elaboró en 2010 pero como ocurrió con el cruce del Guadalquivir se caducó por el paso del tiempo por lo que ahora es obligatoria su actualización.

"El proyecto se va a actualizar conforme a la normativa y a las recomendaciones técnicas vigentes, así como a la realidad física y a los condicionantes actuales, con especial atención a optimizar tanto el diseño como el empleo de materiales para terraplenes", explicaron desde el Ministerio de Transportes a este periódico cuando se formalizó la licitación del proyecto.

Más de 1.000 millones de euros de inversión

Con la licitación de la actualización del proyecto de este último tramo ya se encuentran activados, aunque en distintos momentos del proceso, prácticamente todos los trazados de la SE-40 que quedaban pendientes para el cierre del anillo por el norte y por el sur. En total, se trata de una inversión pública ejecutada por parte del Estado que supera los 1.000 millones de euros de inversión.

El proyecto más cuantioso y que se encuentra también más retrasado es la construcción del nuevo puente que cruza el Guadalquivir por el sur que se encuentra ahora mismo en la fase previa a la redacción del proyecto y lejos por tanto del momento de la licitación de las obras que se estiman en un importe de 688 millones de euros.

Los tramos de la zona norte del anillo suman, por su parte, más de 400 millones de euros. Se han licitado las obras entre Espartinas y Valencina por un importe de 101 millones de euros, mientras que se encuentran ya adjudicados y pendientes de su inicio los 116 millones de euros entre Valencina y Salteras. A esto se suma el trazado por La Rinconada que costará al menos 147 millones de euros.

El último tramo de la SE-40 que se puso en servicio fue en 2019 cuando se enlazó Alcalá de Guadaíra con Dos Hermanas. Antes, en 2018, se inauguraron los que conectaron Coria del Río con Almensilla y Almensilla con Espartinas. En 2013 finalizó el trazado por Alcalá y en 2011 la conexión de este municipio con La Rinconada.