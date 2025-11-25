Botellonas, fiestas y desalojos de casetas: la Policía Local de Sevilla se arma con una nueva unidad "de élite"

Cascos, escudos, todoterrenos y uniforme negro. Así se presentará en sus intervenciones el GAR (Grupo de Apoyo y Reacción), la nueva unidad "de élite" de la Policía Local de Sevilla, tal como anunció el pasado lunes el alcalde, José Luis Sanz. Este equipo estará compuesto por 30 agentes -cuatro de ellos oficiales y un inspector-, y supondrá "una mejora notable en el servicio que presta el Cuerpo día a día", según el propio Sanz. Y desde el centro histórico, se desplegarán en botellonas, fiestas y grandes eventos en la ciudad a partir de la próxima primavera.

"Este Cuerpo tiene un anhelo histórico y una necesidad perentoria por tener una intervención que sirva de apoyo a las unidades estandarizadas, a las parejas de patrulla", ha apuntado Antonio Luis Moreno, jefe de la Policía Local de Sevilla. "Necesitamos ese grupo táctico para que las protejan, y para que a su vez podamos proteger a los ciudadanos", ha subrayado Moreno en el vídeo de presentación.

Así, este nuevo grupo policial dispondrá "de una dotación material distinta de la que tiene el resto de la plantilla", tal como ha destacado el jefe de la Policía sevillana. "Los agentes llevarán escudos, unos cascos de gran preservación de golpes y vehículos todoterreno para poder acceder a cualquier situación sin tener limitaciones de ningún tipo", ha explicado Moreno. Por el momento se está desarrollando "un proceso de selección y formación muy riguroso", con el objetivo de que estos efectivos comiencen a actuar "en el primer trimestre de 2026", según han confirmado desde el Ayuntamiento.

Los todoterrenos que utilizarán los agentes del GAR. / AYUNTAMIENTO DE SEVILLA

De botellas a desalojos de casetas

El GAR va a funcionar "en cualquiera de los servicios cotidianos o especiales, como grandes eventos y aglomeraciones", ha afirmado Antonio Luis Moreno. "O incluso en cualquier momento en que pueda saltar una escalada de violencia o una resistencia pasiva fuerte en la que las unidades estandarizadas no pueden hacer su trabajo. En esos casos es cuando se precisará que este grupo haga una primera intervención, un escudo, para que podamos desarrollar nuestra labor".

Es decir: esta unidad de élite intervendrá en "botellonas, fiestas, desalojos de casetas de Feria o grandes concentraciones en Semana Santa y partidos de fútbol, por ejemplo", según explica Santiago Raposo, delegado sindical del Csif en la Policía Local. "Los efectivos del GAR tendrán que trabajar sobre todo en horario de tarde y noche y los fines de semana, que es cuando se registran más avisos por este tipo de situaciones", precisa Raposo.

Grupo de Intervención de la Policía Local de Sevilla / Policía Local Sevilla

"Hay un cierto grado de frustración cuando intentamos hacer nuestro servicio y no podemos", ha resaltado por su parte el jefe de la Policía Local. Por eso desde el Consistorio hispalense se ha decidido apostar por la creación de este nuevo grupo operativo. "Los agentes sabemos que con la puesta en marcha de esta unidad vamos a poder llevar a término el servicio público para el que estamos encomendados".

Una reclamación policial histórica

La implementación de esta unidad de élite en este Cuerpo es "una reivindicación histórica", según Santiago Raposo. "Desde hace años, sindicatos como el Csif hemos reclamado al Ayuntamiento que en determinadas actuaciones podamos contar con compañeros formados para darle otro cariz a la actuación policial. Tal como está la cosa en la calle, creemos que es lo mejor para preservar la seguridad de todos".

Según este representante sindical, la primera propuesta en este sentido se remonta a la época del exalcalde Alfredo Sánchez Monteseirín, cuando el por entonces comisario de la Policía Local puso encima de la mesa la creación de este grupo. Pero aquello se quedó parado hasta que el delegado socialista Juan Carlos Cabrera, ya con Juan Espadas en el Ayuntamiento, "retomó la iniciativa, aunque sin llegar al final a ejecutarla".

Ha sido José Luis Sanz -con Ignacio Flores en la Delegación- quien ha apostado por "una nueva unidad que permitirá garantizar un plus de seguridad", tal como ha destacado el actual alcalde de Sevilla. Aún quedan unos meses para verlos por las calles, sin embargo. Será a partir del primer trimestre de 2026 cuando cuando los agentes del GAR, tras un exigente proceso de selección y formación, comiencen a intervenir en todo lo que se les requiera. Como botellonas, fiestas y grandes eventos de la ciudad.