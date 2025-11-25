Cambio en las líneas de Tussam en Navidad: así afectará a los autobuses el Plan de Movilidad del Ayuntamiento

Las líneas de autobuses Tussam de Sevilla se verán afectadas por la activación de la primera fase del Plan de Movilidad para la Navidad 2025-2026 que ha aunciado el Ayuntamiento y que estará hasta el domingo 11 de enero de 2026 inclusive.

Se contempla para estas fiestas un aumento del número de autobuses en servicio en las líneas que acceden a todos los puntos afectados por la aplicación del plan y, como en años anteriores, se ha planificado una temporada específica en este periodo para atender mejor el mayor número de desplazamientos que se producen en estas fechas, especialmente los fines de semana y días festivos como el puente de la Inmaculada Concepción.

Debido a las previsibles aglomeraciones de tráfico por el centro de Sevilla, se producirán las siguientes limitaciones de recorridos dependiendo del la mayor o menor presencia de público en el recorrido de las líneas:

Las líneas 27 y 32 , que se encuentran limitadas en Ponce de León de forma permanente por la obra de ampliación del tranvibús.

Las líneas 13 y 14 quedan limitadas en Alameda cuando no sea posible circular por plaza del Duque o incluso en Barqueta si la propia Alameda también presenta dificultades de circulación.

La línea T1 (tranvía) queda limitada en el Archivo de Indias de forma permanente. De forma puntual podrá limitarse en Puerta Jerez si las condiciones de circulación lo requieren.

Igualmente, otras líneas de Tussam podrán sufrir alteraciones puntuales del recorrido en función de los cortes de tráfico o la afluencia de público a determinados eventos previstos, que serán notificados a la población a través de las redes sociales del Ayuntamiento de Sevilla y Tussam.