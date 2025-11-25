Cambios en la sanidad de Sevilla: el hospital de Utrera se une al Virgen del Rocío y la Junta anuncia un nuevo centro de salud

El Hospital de Utrera formará parte del Hospital Virgen del Rocío a principios de 2026. El consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias, Antonio Sanz, ha anunciado hoy que la Junta de Andalucía "ha iniciado ya los trámites para modificar el decreto que permitirá el cambio de adscripción del Centro Hospitalario de Alta Resolución de Utrera al Hospital Universitario Virgen del Rocío". "Esto es un camino imparable e irreversible en respuesta a una demanda histórica", ha recordado Sanz, que ha subrayado “que será una realidad en los primeros meses de 2026 y que supone un paso más para continuar mejorando la asistencia sanitaria en el municipio”.

Este martes, el consejo de Sanidad ha mantenido una reunión con el alcalde, Francisco Jiménez, y con los miembros de la Plataforma Sanitaria de Utrera en el Ayuntamiento de Utrera. Durante su encuentro ha explicado que lo primero ha sido "comenzar la tramitación de la normativa necesaria", es decir, el decreto que vendrá a regular este cambio en el mapa sanitario por el que el Hospital de Utrera quedará adscrito al Virgen del Rocío. En este sentido, ha asegurado que “hay un cronograma establecido" y se va a acelerar "todo lo que esté en su mano", respetando los plazos administrativos para aprobar ese decreto. La voluntad de este Gobierno, ha asegurado, “es la de dar una respuesta definitiva a los vecinos y vecinas de Utrera”.

"Mientras trabajamos en este proceso, y siendo conscientes de las necesidades de un municipio de la dimensión e importancia tanto dentro de la provincia de Sevilla como del conjunto de Andalucía, vamos a iniciar una serie de cambios significativos para mejorar la asistencia sanitaria”, ha señalado el consejero. Para ello, los equipos directivos del Virgen del Rocío y del Hospital de Valme mantendrán una serie de reuniones técnicas (hace algunas semanas mantuvieron ya la primera) en la que se analizarán esas cuestiones y se plantearán conjuntamente las medidas necesarias a tomar. "Hemos diseñado una hoja de ruta para ir dando solución a las cuestiones administrativas, de circuitos y de sistemas de información que este cambio de adscripción lleva aparejados con el objetivo de ir definiendo esa nueva organización y adelantarnos a su puesta en marcha", ha asegurado Sanz.

Un nuevo centro de salud en Utrera

El titular andaluz de Sanidad ha anunciado también durante su visita que la Junta va a abordar junto al Ayuntamiento de Utrera “otra demanda histórica del municipio, la de construir un nuevo centro de salud”. Así, ha dicho, “somos conscientes de la creciente demanda sanitaria y por ello vamos a analizar la idoneidad de los terrenos propuestos por el Ayuntamiento para poder iniciar la cesión y la redacción del proyecto de obra. Entendemos que es un proyecto necesario para la ciudad, de hecho, el SAS ya ha elaborado el plan funcional, y vamos a activar de manera inmediata el proceso para que el nuevo centro de salud de Utrera sea pronto una realidad”.

“Una prueba más”, ha indicado Sanz, de que “con las personas en el centro de las políticas sanitarias, con más inversión, más profesionales y más infraestructuras, seguimos avanzando en la mejora de nuestro sistema sanitario público de salud”.