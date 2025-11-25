Cortes y desvíos de tráfico en Sevilla por la Navidad: estas son las zonas afectadas desde este viernes

El Plan de Movilidad del Ayuntamiento de Sevilla para esta Navidad arranca este viernes 28 de noviembre, dado que el encendido de las luces será este sábado 29, y se extenderá hasta el domingo 11 de enero de 2026. Durante este mes y medio la ciudad se verá afectada por los diferentes espectáculos que se desarrollarán en sus calles, con los consecuentes desvíos y cortes de tráfico, tanto en el centro como en grandes superficies comerciales ubicadas fuera del Casco Antiguo. Además, este año hay que contar con la afectación de las obras del tranvibús en el centro, en el tramo desde Santa Justa a la Plaza del Duque, y las transformaciones de las calles Santa Ángela de la Cruz y Dueñas, que tendrán incidencia en las calles Martín Villa, Laraña, Santa Ángela de la Cruz, Gerona y San Juan de la Palma durante las fechas de aplicación del plan.

Como en años anteriores, las medidas de desvíos al tráfico rodado, aparcamientos públicos y ordenamiento de los accesos a los grandes centros comerciales contemplados en el plan van a aplicarse en tres fases. La primera fase se desarrollará desde este viernes día 28 de noviembre hasta el jueves 18 de diciembre del 2025. La segunda fase, desde el viernes 19 de diciembre de 2025 hasta el viernes 2 de enero de 2026. Y la tercera fase, desde el sábado 3 de enero hasta el domingo 11 de enero de 2026.

En este sentido, el plan tendrá aplicación en aquellos espacios identificados como centros de atracción de mayor número afluencia de los ciudadanos durante las fiestas de Navidad, que son los siguientes: Casco Antiguo; zona de Nervión-Luis de Morales; confluencia de la Av. de Andalucía con Av. Jose Mª Javierre/Ronda del Tamarguillo; calle San Jacinto, en el tramo peatonal y su entorno; calle Asunción, en el tramo peatonal y su entorno; entorno del centro comercial Lagoh; entorno del centro comercial Torre Sevilla; y entorno del Muelle de la Sal. En cuanto a los horarios de aplicación del plan, en esta primera fase que comienza este viernes estarán sujetos a las distintas necesidades que se vayan produciendo en las zonas afectadas durante los días de vigencia, especialmente los fines de semana y festivos del puente del día de la Constitución y día de la Inmaculada Concepción.

Cortes de tráfico por el mapping Navigalia

Con motivo de la proyección del espectáculo visual Navigalia sobre la zapata del río desde el Muelle de la Sal, en cuyo entorno se prevé gran afluencia de público, en momentos puntuales y a iniciativa del CECOP o Policía Local de Sevilla, se podrá cortar al tráfico rodado por motivos de seguridad el Puente de Triana, Paseo Cristóbal Colón o cualquier otra vía que se considere necesaria a fin de mantener la seguridad de todas aquellas personas que hayan acudido al espectáculo. El horario de pases y, por tanto, con posible afectación al tráfico en su entorno será a las 20.00, a las 21.00 y a las 22.00, estando prevista su finalización el 4 de enero de 2026.

Medidas de control en diciembre por la Navidad

Respecto a la aplicación de la segunda fase, mientras que en las zonas de Nervión-Luis de Morales, Nervión-Av. Andalucía-Ronda del Tamarguillo, Torre Sevilla y C.C. Lagoh será variable en función de las distintas necesidades que se produzcan, en el Casco Antiguo se activará con carácter general de 10:00 a 22:00, activándose medidas de control de acceso por parte de la Policía Local en los siguientes puntos:

Reyes Católicos con Marqués de Paradas.

San Pablo (a la altura de Julio Cesar).

San Vicente con Baños-Baños con Torneo (itinerante).

Teniente Borges con Virgen de los Buenos Libros.

Alameda de Hércules con Trajano.

Puerta Osario (Puñonrostro).

Almirante Apodaca con Plaza Ponce de León.

Gerona con Doña María Coronel.

Imagen con Santa Ángela de la Cruz-Imagen con Doña Maria Coronel (itinerante).

Plaza de San Pedro con Ortiz de Zúñiga.

Puerta de Carmona (San Esteban).

Águilas con Candilejo.

Plaza de la Pescadería con Cuesta del Rosario.

Campana.

Durante los días 25 de diciembre de 2024, 1 de enero y 4, 5 y 6 de enero de 2025, todas las medidas indicadas se adaptarán a la demanda de tráfico, sin que resulten de aplicación directa los horarios anteriormente establecidos. Por otro lado, entre las afecciones al tráfico se encuentra el cambio de sentido de circulación en la calle Gravina en el tramo comprendido, entre la calle San Pablo y la calle Canalejas.

El horario y grado de aplicación de las medidas durante la tercera fase será flexible, en función de las condiciones de tráfico en las zonas afectadas, excepto las que sean consecuencia del corte por la obra del BTR en las calles Martín Villa y Laraña. La vigencia de este Plan se prorrogará durante los primeros días del periodo de rebajas y hasta el día 11 de enero de 2025.