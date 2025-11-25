El enorme parque de Sevilla que nació en el reino taifa: con un palacio mudéjar, estanques y huertas

Un gigantesco parque en la capital de Sevilla repleto de toda clase de plantas, estanques y un palacio mudéjar que se remontan al reino taifa. Así son los Jardines de la Buhaira, un entorno natural cuya riqueza histórica y belleza única le han valido para ser declarado Bien de Interés Cultural.

Los orígenes de estos jardines de 35.000 metros cuadrados situados en el barrio de Nervión se remontan al reinado de Al-Mutamid, famoso monarca del reino taifa sevillano, que dio el nombre de 'Buhaira' a este paraje por la laguna que allí se situaba, conocida como 'al-buhayra', en la que el monarca situó unas huertas de recreo que año atrás fueron ampliadas con miles de olivos, árboles frutales, viñas y palmeras.

Historia de los Jardines de la Buhaira de Sevilla

Tras una época en la que el parque pasó de un amplio esplendor a la ruina total, estos jardines fueron reforestados y vueltos a explotar hasta quedar definitivamente inaugurados en 1999 y conseguir su aspecto actual.

Jardines de la Buhaira en el barrio de Nervión en Sevilla / Manolo Ruiz

Una de las principales características de estos jardines es su división en dos partes, debido a la necesidad que hubo de abrir una avenida para comunicar dos grandes arterias de la ciudad, Eduardo Dato y Ramón y Cajal, lo que obligó a separar los jardines en dos zonas diferentes.

Qué ver en los Jardines de la Buhaira

Así, por un lardo se encuentra el Jardín del Palacio, en el que se puede encontrar una plazoleta con una fuente, dos grandes estanques rectangulares, vegetación autóctona, palmeras datileras y una alberca islámica situada junto al antiguo palacio mudéjar de Buhaira.

Este monumento se ha convertido en un centro cívico en el que se lleva a cabo un ciclo de representaciones teatrales y líricas durante el verano, así como toda clase de actividades culturales.

En este Jardín del Palacio, también se recupera la primitiva alberca islámica creada durante sus orígenes y un completo conjunto de jardines repletos de olivares, naranjos, higueras, limoneras o cipreses, entre otros muchos.

Flora y características principales de estos jardines de Sevilla

A esta se suma una segunda parte del parque, el Jardín de la Historia, en el que se pueden encontrar pequeños estanques, pérgolas, zonas ajardinadas y arriates que distribuye el jardín en rectángulos y formas geométricas que abarcan toda la longitud del parque.

Palacio de la Buhaira, un tesoro extramuros / Ismael G. Cabral

Además, el enclave cuenta con diversidad de bancos para disfrutar de las bellezas de este lugar, así como un parque infantil para el disfrute de niños de todas las edades.

Y por todo el lugar, se pueden contemplar sus huertos de olivos y naranjos, así como todo tipo de plantas aromáticas como mejorana, lavándula, tomillo, salvia o menta, y toda clase de flora que convierten este enclave en una verdadera pradera repleta de color.