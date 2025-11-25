Una formación de excelencia de médicos a alumnos: "No vale con diagnosticar tienen que escuchar, hablar y mirar a la cara"

El perfil de los médicos está cambiando. Hoy en día, además del diagnóstico, el tratamiento y las decisiones médicas, el doctor "debe dominar la comunicación con el paciente", hacerle partícipe del proceso y contar con su visión. "Humanizar el trato", lo llaman. La empatía, la delicadeza a la hora de trasladar un mal pronóstico y la cercanía con quien está al otro lado de la consulta son habilidades inherentes a la profesionalidad de un médico. Dicho de otra forma, "no vale con diagnosticar los médicos tienen que escuchar, hablar y mirar a la cara" al paciente. La experiencia tiene un papel clave a la hora de definir la personalidad de cada doctor, pero ahora la formación también quiere incidir en ello.

Este martes, la Universidad CEU Fernando III y El Correo de Andalucía se han sentado junto a cuatro profesionales con una dilatada carrera en el panorama sanitario para abordar la excelencia en la formación que se ofrece desde esta institución privada. Hace tan solo tres meses que esta universidad sevillana estrenó su Facultad de Ciencias de la Salud y la Vida con cuatro nuevos grados: Medicina, Enfermería, Psicología y Fisioterapia. Así, la entidad responde a la alta demanda que hay en Andalucía en la rama sanitaria y se convierte en una nueva vía para formar a futuros sanitarios.

El decano de la facultad y médico digestivo, el doctor Felipe Martínez Alcalá, ha recibido a tres profesionales con los que desde septiembre trabaja codo con codo a través de las prácticas que se organizan desde primero de carrera en los grados. En la charla ha recibido el nombre La excelencia de la formación en el ámbito de la salud: construyendo puentes entre la universidad y el mercado laboral. En ella ha participado la doctora María Nicolás Benticuaga, jefa de estudios del Hospital San Juan de Dios y médico internista, el doctor Mario González González, director gerente de Vithas Sevilla, y la doctora Araceli Bellido Luque, directora médica del Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz.

Los profesionales coinciden en que tan importante es la excelencia en la teoría como en las habilidades humanas. Su plan de estudios lo avala: los alumnos de primer curso del grado de Medicina tienen como asignatura obligatoria Psicología, Ética y Comunicación Asistencial. Pero eso no es todo, el futuro hospital de simulación, que está previsto que se inaugure en septiembre de 2026, será una herramienta para que los alumnos se familiaricen con el trato al paciente y las conversaciones difíciles, entre otros puntos de la asistencia.

Dr. Felipe Martínez: "Usamos la IA sin convertir a los alumnos en borregos"

Una de las principales peculiaridades de la formación en la Universidad CEU Fernando III es la posibilidad de hacer prácticas desde primero de carrera. Precisamente, la universidad tiene convenio con el Hospital San Juan de Dios, con la clínica Vithas Sevilla y con el Hospital Viamed Santa Ángela de la Cruz, este último se estrena este año como docente. "Las prácticas se hacen casi desde el primer día, desde los laboratorios, las salas de simulación y las estancias en otros hospitales", explica el decano de la facultad.

Es precisamente durante las prácticas cuando los alumnos aprenden sobre el impacto de la Inteligencia Artificial en el día a día de los centros. Otra conclusión unánime en la mesa: es tan importante saber utilizarla como ser crítico con ella. "Usamos la IA sin convertir a los alumnos en borregos, no puede sustituir las capacidades y habilidades que ellos deben tener", ha puntualizado el decano.

Las prácticas son tutorizadas, por lo que permite separar a los alumnos en grupos reducidos en distintas áreas y dar una atención "personalizada". "Es fantástico que alguien de primero pueda entrar en un quirófano, conocer una sala de partos o ver una consulta", ha destacado el doctor González. De hecho, de acuerdo con el gerente de Vithas Sevilla es tal el compromiso de algunos alumnos que hay quienes han pedido seguir con sus prácticas fuera del horario académico. "Por su puesto les hemos dicho que sí y las hacen mano a mano con el doctor", ha remarcado.

Dra. María Benticuaga: "Es clave el puente entre lo teórico y lo práctico"

La doctora Benticuaga tiene una dilatada experiencia en la formación a profesionales en el Hospital San Juan de Dios. Desde su punto de vista, es crucial que las universidades marquen un carácter concreto en sus alumnos. "Yo lo noto mucho, depende de dónde venga el estudiante tiene un sello, una inquietud u otra. Es muy importante que se imprima un carácter concreto", ha señalado.

En este sentido, las prácticas desde el primer curso son una oportunidad "clave" para tener "un puente entre lo teórico y lo práctico". "Ese abordaje es fundamental para que los jóvenes entiendan lo que estudian en los libros". Para ello, habla de "acoger" al alumnado y "tutorizarlo" de una forma cercana.

Dra. Araceli Bullido: "El que entra con vocación, que se mantenga"

Andalucía es líder en formación sanitaria y los grados como Medicina y Enfermería son cada año los más solicitados por parte de los estudiantes. Pese al éxito en interés, los expertos señalan que no todos los estudiantes tienen una clara vocación. "Es normal que tengan dudas, sobre todo con 18 años", puntualiza el gerente de Vithas. Por ello, es también responsabilidad del tutor avivar la vocación en los jóvenes.

"El que entra con vocación, tenemos que conseguir que se mantenga toda la carrera. Y si no hay, tenemos que inculcarla, esos son nuestros objetivos", ha manifestado la doctora Bellido. En su caso, aboga por evitar las tareas mecánicas que no generan estímulo y propone enseñar en distintos ámbitos para que el alumno tenga una formación holística.

Dr. Mario González: "Quiero formar al médico que tendré mañana"

El contexto en Andalucía es tan preocupante como esperanzador. Es una comunidad líder en formación, pero faltan médicos en los hospitales. La reciente crisis de los fallos en el cribado del cáncer de mama es una prueba más de la necesidad de aumentar las plantillas. Ante este escenario, el decano de la facultad, que reconoce un "déficit" en las plantillas, apuesta por seguir formando profesionales en la excelencia desde una perspectiva técnica, académica y humana. A esto se suma el gerente de Vithas, el doctor González, quien asegura que Andalucía tiene un amplio reto en la rama de investigación, otra de las salidas de la Medicina.

"Yo quiero formar al médico que tendré mañana en consulta", ha destacado el doctor González, a lo que ha añadido: "Pero ser médico asistencial no es la única vía, la vida no se acaba en un hospital. Me gustaría que los alumnos supieran que pueden dedicarse a la gestión, que hay organismos tan interesantes como la Organización Mundial de la Salud o la Organización Panoramericana de la Salud que necesitan médicos y no los encuentran. Muchos no lo saben, pero estudiar Medicina vale para cualquier cosa".