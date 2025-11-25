El hotel de lujo de Vera Sevilla en Los Remedios se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott

El hotel de lujo que se incluye dentro del macroproyecto Vera Sevilla de KKH Property Investors -ubicado en la antigua fábrica de tabacos de Altadis en Los Remedios- está diseñado "según los estándares y requerimientos técnicos de la marca Ritz Carlton, del grupo Marriott". Aunque la operación no está cerrada, el proyecto está preparado para poder ser vendido llave en mano a la cadena hotelera internacional o a otra siempre que aspire a los mismos niveles de calidad, según ha podido saber este periódico.

Esta marca cuenta con dos establecimientos en España en la actualidad, concretamente en Barcelona y en Tenerife. El denominado Hotel Ritz Madrid no forma ya parte de la cadena hotelera, ya que desde 2015 pertenece y está gestionado por el grupo Mandarin Oriental Hotel Group.

210 habitaciones y amplia gama de servicios

El nuevo hotel sevillano de Los Remedios contará con 210 habitaciones y suites de gran amplitud, además de una amplia gama de servicios como restaurantes, gimnasio, spa, y diversos espacios destinados a eventos, entre los que destaca un salón de actos diáfano de 600 metros cuadrados.

Este nuevo establecimiento se sumará a los nuevos proyectos desplegados en la ciudad, que se acerca al centenar de hoteles de entre cuatro y cinco estrellas y gran lujo. Entre los últimos anuncios, un nuevo Hilton en Nervión o el Four Seasons que se ubicará en la Plaza Nueva (en lo que era el edificio Generali).

A ellos hay que añadir, entre otros, el situado en la Avenida de la Constitución frente a la Catedral, en un edificio regionalista, formado por tres casas diseñadas Aníbal González y José Espiau a principios del siglo XX, que será gestionado por Serras Hotel Collection en lo que supone el aterrizaje de la gestora hotelera en Andalucía.

Por su parte, la operadora de hoteles byKaizen, perteneciente al grupo Hoteles Kaizen, ha iniciado oficialmente sus operaciones con la gestión del futuro hotel Felipe V, un cinco Estrellas Gran Lujo en la calle Betis de Sevilla cuya apertura está prevista para el próximo 2026.

San José será la constructora

Sevilla Prime River Project ha adjudicado a San José Constructora las obras de ejecución de este establecimiento hotelero bajo la certificación Breeam Excelente y Well Platino del hotel de lujo, según explica en su página web.

El nuevo Hotel Vera Sevilla 5 estrellas, ubicado en la antigua fábrica de tabacos de Altadis, supondrá una superficie construida de unos 30.000 metros cuadrados y contará con ocho plantas sobre rasante y dos subterráneas.

Edificio VERA, vista desde la Capilla de los Cigarreras / KKH Property Investors

Pasarela entre edificios

Entre las curiosidades que rodean a esta nueva infraestructura se incluye la construcción de otras dos pasarelas en el complejo que unirán el hotel con la piscina y el restaurante que tiene proyectados entre los servicios a sus clientes y que no están ubicados en el edificio que albergará la instalación hotelera.

Según información pública que figura en el proyecto aprobado por el Ayuntamiento de Sevilla y en la licencia de obra, las azoteas de los edificios de oficinas denominados Rama 1 y Rama 2 -que desarrolla Ruiz-Larrea Arquitectura- están destinadas a "servicios para la instalación hotelera" que se ubica justo detrás de estas edificaciones, cuyo diseño es de Carlos Ferrater.

En concreto, la piscina y el bar del hotel se encuentran en la tercera planta del Rama 1 y el Rama 2, respectivamente, y ambos miran al paseo fluvial y al río -como se ve en la recreación distribuida por KKH- y se conectarán con este mediante dos pasarelas, según confirman a este periódico. En concreto, una de ellas se establecerá entre el propio hotel y la piscina (Rama 1), mientras que la segunda unirá dicha piscina con el restaurante (en el Rama 2).