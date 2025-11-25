La Internacional cierra sus grifos: Sevilla despide una de sus cervecerías más emblemáticas

La Cervecería Internacional, referente indiscutible de la hostelería en el centro de Sevilla desde finales de los años 80, ha bajado la persiana de forma definitiva el pasado 1 de noviembre. Con su marcha desaparece uno de los establecimientos más queridos por los amantes de la cerveza y por quienes buscaban un rincón auténtico donde comer y conversar sin prisas.

Esta noticia de cierre llega en un momento especialmente sensible para la ciudad, que vive la transformación acelerada de su paisaje hostelero. En los últimos años, están desapareciendo bares históricos, tabernas clásicas y negocios familiares que formaban parte del tejido social de los barrios. Son lugares que no sólo daban servicio, sino que representaban una manera de entender la ciudad y su relación con la calle. La despedida de la Cervecería Internacional se suma a esa lista creciente de espacios que se apagan, dejando tras de sí un vacío difícil de llenar para todos los clientes habituales de estos lugares.

La decisión de cerrar no responde a problemas económicos, sino a la jubilación de Antonia Morena dueña del negocio, y a la imposibilidad de encontrar un relevo que mantuviera el espíritu original del negocio. Por ahora, sus propietarios prefieren no entregar las llaves a terceros y conservar el control del futuro del local.

Ciudad cervecera por naturaleza

La pérdida es especialmente significativa porque Sevilla es, por naturaleza, una ciudad cervecera. La cultura de la cerveza forma parte de su identidad, desde las terrazas que se llenan incluso en invierno hasta la costumbre de acompañar cualquier encuentro con una caña fría. En este sentido, la Cervecería Internacional tuvo durante décadas un papel pionero consolidándose como uno de los primeros locales en apostar por una amplia carta de cervezas de todo el mundo que no ha dejado indiferente durante años a los apasionados de la cerveza, manteniendo decenas de referencias de distintos países y una selección de grifos entre los que se encontraban más 15 variedades, y más de 250 marcas embotelladas

A ello se le suma sus tapas, la comida casera de su dueña Antonia, entre las que se encontraban su reconocida ensaladilla de gambas, garbanzos con bacalao, costillas... preparado durante años, bajo la misma apuesta por el producto de calidad y con los mismos ingredientes, encontrando la perfecta unión entre su variedad de cervezas y tapas tradicionales, costumbre e innovación en un mismo lugar.

Con su adiós, Sevilla pierde un lugar especial, dejando tras de sí recuerdos, encuentros y una forma de entender la hostelería que ya pertenece a la memoria colectiva de la ciudad.