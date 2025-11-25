Sevilla inaugurará sus espectáculos navideños con conciertos gratuitos de Pastora Soler y Ainhoa Arteta

Cuenta atrás para el encendido de las luces de Navidad de Sevilla. Este sábado 29 de noviembre se apretará el botón que dé el pistoletazo de salida a más de un mes de calles iluminadas por toda la ciudad. Como en años anteriores, el Ayuntamiento ha diseñado un espectáculo que tendrá lugar en la avenida de la Constitución, y que contará con la cantante Pastora Soler como protagonista. Desde entonces, 304 calles de Sevilla brillarán todas las tardes y noches hasta el 5 de enero.

La fiesta comenzará desde las 17.30 horas, con la actuación la Banda Musical, coros navideños y Pastora Soler. Además, los niños de la Fundación Alalá serán los encargados de encender este año las luces de Navidad. El horario del encendido será desde las 18.30 a las 00.00 horas y los días especiales como el 24 y 31 de diciembre y 5 de enero, se ampliará una hora más, hasta las 01.00. El año pasado el encendido corrió a cargo del alcalde acompañado de cinco niños de familias valencianas en homenaje a los fallecidos en la DANA. Además, actuó el dúo Andy y Lucas.

Después de este día tan señalado, Sevilla será escenario de otros muchos eventos navideños, donde la música tendrá un rol estelar. Por ejemplo, el Real Alcázar, acogerá ocho conciertos, tres de ellos líricos, en el Salón de Embajadores. Así como otros espacios culturales como la Real Fábrica de Artillería, el Espacio Turina o el Teatro Alameda, y calles, plazas y centros cívicos de todos los distritos.

Ainhoa Arteta cantará en el Alcázar

El Real Alcázar se va a convertir en uno de los centros musicales de esta Navidad con 10 conciertos. Por primera vez, el Salón de Embajadores se abre para recibir un ciclo de música lírica. Lo abrirá el 4 de diciembre Ainhoa Arteta, a la que seguirá el 11 de diciembre el tenor Ismael Jordi y lo cerrará el 18 de diciembre el barítono Juan Jesús Rodríguez. Un segundo ciclo será que se va a desarrollar en el Salón de los Tapices, a las 18:30 horas, a partir del 13 de diciembre. Las entradas serán gratuitas previa petición por internet.

La Real Fábrica de Artillería ofrecerá tres conciertos esta Navidad, además del Espacio Turina, que va a ofrecer música de cámara, zarzuela o el Concierto de Navidad del Consejo General de Hermandades y Cofradías de Sevilla.

Aunque el calendario navideño musical empezará antes, en Sevilla Este. Se estrenará un villancico que ha compuesto para la ocasión Enrique Casellas titulado La Estrella del Este y que interpretarán los niños y niñas del distrito. La Navidad en los barrios de Sevilla comenzará allí con su programación La Navidad llega por el Este. La explanada de FIBES acogerá el jueves 27 de noviembre a las 17.00 horas la llegada de la Navidad a la ciudad de Sevilla, que este año entrará por el Este, punto cardinal del que venía la Estrella que guio a los Reyes Magos.