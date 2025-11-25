El 'mapping' Navigalia del río se llamará 'Misión Regalo': comenzará el 18 de diciembre con entradas a dos euros

Sevilla tendrá tercera edición del mapping Navigalia que en los últimos dos años ha llenado aforo junto al Muelle de la Sal, al lado del Puente de Triana, con proyecciones sobre el río Guadalquivir. Comenzará el 18 de diciembre, hasta el 4 de enero, y se llamará este año 'Misión Regalo'. Entre las principales novedades destaca el aumento de la duración, que pasará de ser de 12 minutos a 18 minutos, y del precio de las entradas, que asciende del euro de la segunda edición a los dos euros de este año.

El alcalde, José Luis Sanz, ha presentado este martes la programación de Navidad de Sevilla, y ha destacado este espectáculo como una de las grandes apuestas. "Se ha consolidado como gran espectáculo de la Navidad", ha valorado, "y es un reclamo".

Entre el 18 de diciembre y el 4 de enero habrá un total de 70 sesiones, cinco diarias, con una duración de 18 minutos y un aforo resgringido por pase de 1.900 personas, que estarán sentadas como en ediciones pasadas junto al río. Calcula el Ayuntamiento que se llegará a un total de más de 130.000 espectadores cuando acabe el espectáculo. No habrá Navigalia los días 24, 25 y 31 de diciembre y el 1 de enero.

Concretamente, los días 18, 19, 20, 21, 22, 23, 26, 27, 28, 29, 30 de diciembre y los días 2, 3 y 4 de enero. Y las sesiones diarias se ofrecerán a las 18.45h, 19.40h, 20.35h, 21.30h y 22.25h.

El precio de la entrada será de dos euros, "para evitar que se reserve y luego queden vacíos los sitios", y estos tickets se podrán adquirir a través del portal de Navigalia.

Entradas a un euro y una suspensión en 2024

Ya desde el primer año, en 2023, la asistencia fue masiva con un total de 250.000 espectadores, algo que se repitió e incluso superó el pasado mes de diciembre. Las entradas se agotaron rápidamente, e incluso se cayó la página web del ICAS el primer día de reservas con más de 7.000 personas en cola. Debido a este éxito, se ha tomado la decisión de renovar el mapping un año más.

El año pasado tuvo como título Al Rescate de la Navidad y fue protagonizado por Fernandus, el espíritu protector de Sevilla, y Curro, un adolescente sevillano. Estos contaban una historia sobre "el verdadero significado de la Navidad", en palabras del alcalde, José Luis Sanz. Se trata de "una propuesta artística que combina las últimas tecnologías en proyecciones, iluminación y efectos sensoriales, ofreciendo una experiencia completamente inmersiva".

Únicamente registró una incidencia el pasado mes de enero de 2025 como consecuencia de que la Cabalgata de Reyes se adelantase 24 horas por la fuerte amenaza de lluvia del día 5. Como consecuencia, el mapping fue suspendido el día 4 -la última sesión del año- por coincidir con el itinerario del evento.