Arranca la negociación para que Sevilla tenga Presupuesto: el alcalde buscará un acuerdo con Vox antes de Navidad

El alcalde de Sevilla no volverá a llegar al verano sin las cuentas aprobadas. Ni a enero. José Luis Sanz quiere dejar amarrado su Presupuesto para 2026 antes de que finalice el año para evitar que se produzca un parón en las inversiones y en los grandes proyectos de ciudad. Por ello, iniciará de manera inmediata las negociaciones con PSOE, Vox y Podemos -IU para alcanzar un acuerdo y convocar un pleno extraordinario en la semana del 15 de diciembre o en la del 22, la de Navidad. Este lunes ha finalizado el plazo para que los grupos presenten sus enmiendas y desde ya arrancará la búsqueda del pacto. El Gobierno municipal analizará desde ya todas las propuestas de cara a ese pleno para que, en caso de no llegar a un pacto, recurrir a una cuestión de confianza también durante el mes de diciembre. El alcalde no quiere que estas negociaciones se dilaten en el tiempo.

La sensación en el Gobierno de José Luis Sanz es que ese acuerdo podrá producirse, siendo Vox el socio más factible, como ocurriera para las cuentas de este 2025. Aunque se sentarán y escucharán a PSOE y a Podemos-IU. De hecho, durante el año, tanto el alcalde como concejales populares han agradecido públicamente y de manera reiterada "la mano tendida" de Vox para aprobar grandes proyectos que tenían a los grupos de izquierda en contra. Por ejemplo, el PP ha conseguido el visto bueno para la ansiada limitación de viviendas turísticas, las ordenanzas fiscales, la nueva ordenanza de veladores, la aprobación del nuevo barrio del Puerto de Sevilla, la oficina antiokupación, el cambio de modelo de la Feria, la oficina antiaborto o la venta de 16 suelos entre los que está el solar de Arrayán.

De cara a ese pacto entre PP y Vox, la fórmula más probable parece repetir un documento como el redactado para este 2025, con una serie de medidas negociadas entre ambas formaciones para la ciudad de Sevilla, y que en gran medida se ha ido respetando. Eso sí, el alcalde pondrá sobre la mesa líneas rojas como aquellas decisiones que afecten a políticas contra la violencia de género o a favor de la comunidad LGTBI. Serán dos de los grandes asuntos que Sanz no permitirá tocar.

PP y Vox, encabezados por José Luis Sanz y Cristina Peláez, presentan de la mano la nueva oficina de atención a la maternidad / Vox

El Gobierno ya compartió con el CESS el proyecto de Presupuesto de 2026 con la idea de contar "con un amplio respaldo que permita consolidar el crecimiento y la estabilidad de Sevilla". "Así, esperamos que la oposición esté a la altura y podamos alcanzar acuerdos", valoró el delegado de Hacienda, Juan Bueno.

Vox no da nada por sentado

En el grupo municipal de Vox aún no tienen la mirada puesta en 2026, aunque el hecho de que se cerrara este lunes el plazo para la presentación de enmiendas ha hecho que ya hayan puesto sobre la mesa todas sus cartas. De momento, fuentes de Vox trasladan a este periódico que se están solucionando flecos con respecto al cumplimiento de todas las medidas del acuerdo firmado para 2025, algo que confían en solucionar próximamente. De momento, aseguran, no se han sentado con el PP ni pretenden hablar de 2026 sin dar un cierre a lo acordado para este mandato en vigor.

Desde Vox se deja la puerta abierta, nuevamente, a una negociación que fructifique en las próximas semanas contando como base con las enmiendas presentadas este lunes, que se centran en su amplia mayoría en mayores inversiones para los parques empresariales de la ciudad, los mercados de abastos y las políticas de ayuda a la maternidad, y la eliminación de las partidas destinadas a cooperación al desarrollo o a igualdad de género y cambio climático. "Lo que ocurra de aquí al pleno está por ver", aseguran.

Sobre la relación con el PP a lo largo de este año, en Vox hay una "satisfacción" general, aunque en las últimas semanas han transmitido al PP su exigencia en que algunas cuestiones del actual pacto que no están resueltas lo estén y se cumplan.

Para ese apretón de manos entre José Luis Sanz y Cristina Peláez hubo que pasar antes por tejer un gran pacto: documento 'Transformar Sevilla'. Este incluía casi 40 proyectos como las bonificaciones por nacimiento, el día de San Fernando como fiesta mayor, la creación del Museo Flamenco de Sevilla, la Oficina de Apoyo a la Natalidad, una oficina antiokupas, transporte fluvial, recuperar el canal de la Expo, una Oficina de Atención a la Mujer Embarazada o ayudas a asociaciones religiosas y antiabortistas.

"Negociaremos con el partido con el que hemos llegado a un acuerdo para los presupuestos fuera de ideologías y centrado en la gestión. Un acuerdo para dar estabilidad", explicó el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, en el desayuno informativo de #elcorrepregunta organizado por El Correo de Andalucía de Prensa Ibérica. Ahora el primer edil popular trabaja a contrarreloj para firmar ese pacto que le dé tranquilidad para desarrollar los proyectos de su hoja de ruta para 2026.