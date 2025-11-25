Las viviendas junto al metro en Sevilla se encarecen: este es el precio en Los Remedios, Triana y Nervión

La estación del Metro de Sevilla de Plaza de Cuba está rodeada de las viviendas más caras de todo el trazado suburbano. En un radio de 300 metros, hay viviendas con un precio medio de 4.688 euros el metro cuadrado en la parada de Plaza de Cuba, según los datos del portal inmobiliario Fotocasa.

Además de esta parada de Los Remedios, también en el distrito de Triana se encuentra la parada adyacente de Parque de los Príncipes, con un precio medio de 3.734 euros/m². Al otro lado del río, en el distrito de Nervión, se ubican las paradas de San Bernardo (4.656 euros/m²) y Nervión (3.436 euros/m²). Fuera de la capital sevillana, en Montequinto, el estudio señala la parada de Europa (3.475 euros/m²), en el extremo sureste de la línea 1.

En el otro lado, la parada más barata de la red de Metro de Sevilla se encuentra casi en el extremo occidental de la línea 1. Se trata de la estación de San Juan Alto (866 euros/m²), en la localidad de San Juan de Aznalfarache. De vuelta a Sevilla, en el tramo más oriental de la red de Metro aparecen las estaciones de Primero de Mayo (889 euros/m²), Amate (1.616 euros/m²) y La Plata (1.586 euros/m²), todas ellas en el distrito de Cerro-Amate.

"En Sevilla observamos un comportamiento muy marcado: las paradas situadas en Triana y Nervión siguen liderando el valor residencial por su combinación de ubicación, disponibilidad de servicios y dinamismo urbano. Plaza de Cuba, Parque de los Príncipes o San Bernardo reflejan perfectamente cómo el mercado responde a la calidad de vida, la centralidad y la conectividad que aportan estos barrios. La demanda sigue siendo muy sólida en estas zonas, lo que explica sus precios por encima de la media del área metropolitana", explica María Matos, directora de Estudios y portavoz de Fotocasa.