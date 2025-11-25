Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Roban una saya del Niño Jesús en la hermandad de Consolación de Utrera

La Hermandad se ha puesto en contacto con la empresa de seguridad contratada para "informar de los hechos y revisar las grabaciones de seguridad" de la cámara instalada en la ante sacristía

Roban una saya del Niño Jesús en la hermandad de Consolación de Utrera

Roban una saya del Niño Jesús en la hermandad de Consolación de Utrera / El Correo

El Correo

El Correo

Sevilla

La Junta de Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Consolación Coronada, Patrona de Utrera (Sevilla), ha informado del robo de un traje bordado en oro confeccionado en tisú blanco perteneciente al Niño Jesús, sustraído durante la tarde del domingo 23 de noviembre, un suceso que ha generado gran preocupación entre los fieles y la propia corporación.

Denuncia e investigación abierta

Según una nota de la corporación en redes sociales, se ha presentado una denuncia y se ha dejado la investigación a cargo de los cuerpos de seguridad del Estado.

La Hermandad se ha puesto en contacto con la empresa de seguridad contratada para "informar de los hechos y revisar las grabaciones de seguridad" de la cámara instalada en la ante sacristía.

La Corporación ha indicado que en los últimos meses se han percibido "intentos de sustracción de otros elementos del Santuario".

