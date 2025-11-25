Roban una saya del Niño Jesús en la hermandad de Consolación de Utrera
La Hermandad se ha puesto en contacto con la empresa de seguridad contratada para "informar de los hechos y revisar las grabaciones de seguridad" de la cámara instalada en la ante sacristía
La Junta de Gobierno de la Pontificia, Real e Ilustre Hermandad de Nuestra Señora de Consolación Coronada, Patrona de Utrera (Sevilla), ha informado del robo de un traje bordado en oro confeccionado en tisú blanco perteneciente al Niño Jesús, sustraído durante la tarde del domingo 23 de noviembre, un suceso que ha generado gran preocupación entre los fieles y la propia corporación.
Denuncia e investigación abierta
Según una nota de la corporación en redes sociales, se ha presentado una denuncia y se ha dejado la investigación a cargo de los cuerpos de seguridad del Estado.
La Hermandad se ha puesto en contacto con la empresa de seguridad contratada para "informar de los hechos y revisar las grabaciones de seguridad" de la cámara instalada en la ante sacristía.
La Corporación ha indicado que en los últimos meses se han percibido "intentos de sustracción de otros elementos del Santuario".
- El parque más grande de Sevilla: 90 hectáreas con árboles de fuego, ciruelos de Japón y su propio lago
- El parque navideño más grande de Andalucía está en Sevilla: con atracciones, puestos de comida y una gran pista de hielo
- Uno de cada tres viajeros de Tussam se monta en autobús en Sevilla de manera gratuita o con descuentos
- Las grandes promotoras se fijan en Sevilla: ¿Quién está detrás de los nuevos barrios de la ciudad?
- Bueno, bonito y barato en Sevilla: estos son los cuatro mercadillos que no te puedes este fin de semana
- Tussam cambia el recorrido de una de sus líneas: consulta las nuevas paradas
- La Justicia perdona casi seis millones de euros a una médica de Sevilla por la Ley de Segunda Oportunidad
- La Cuchillería Regina baja la persiana tras más de tres generaciones de oficio: Sevilla se despide de un comercio emblemático