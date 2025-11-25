Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Sin trenes entre Sevilla y Huelva: la avería en una locomotora paraliza el tráfico de media distancia y cercanías

Un tren de mercancías privado se ha averiado a la altura de Salteras

Un tren de mercancías de Renfe

Un tren de mercancías de Renfe / E. BARAJAS| MINISTERIO DE TRANSPORTES / Europa Press

La línea ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha quedado interrumpida pasadas las 10.00 horas de este martes por una avería de un tren de mercancías privado que se ha quedado detenido a la altura de la localidad sevillana de Salteras.

Según ha informado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el corte afecta también a la circulación de los trenes entre Valencina de la Concepción y Santiponce y en Salteras de la línea C5 del núcleo de cercanías de Sevilla.

El tren averiado es un mercancías TR 61390 de Tracción Rail (Grupo Azvi), que salió de Fuenlabrada (Madrid) rumbo a Huelva y que ha quedado detenido "por inutilidad de su locomotora". Para intentar solventar el problema, Renfe ha previsto el auxilio con una locomotora de tren mercancías RM 50332 desde Majarabique.

Por el momento están afectados todos los trenes de Media Distancia entre Huelva y Sevilla y todos los de cercanías de la comarca del Aljarafe con la capital andaluza.

Las viviendas junto al metro en Sevilla se encarecen: este es el precio en Los Remedios, Triana y Nervión

Sevilla inaugurará sus espectáculos navideños con conciertos gratuitos de Pastora Soler y Ainhoa Arteta

Una avería en un tren de mercancías provoca el corte total de la conexión ferroviaria entre Sevilla y Huelva

Más de 150 planes para vivir la Navidad en Sevilla: guía de conciertos y zambombas en los barrios

El 'mapping' Navigalia del río se llamará 'Misión Regalo': comenzará el 18 de diciembre con entradas a dos euros

Aficionados radicales del Sevilla FC y Betis provocan destrozos en Luis Montoto, con daños en locales y coches

El hotel de lujo de Vera Sevilla en Los Remedios se hará a la medida de la marca Ritz-Carlton de Marriott

