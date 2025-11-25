Sin trenes entre Sevilla y Huelva: la avería en una locomotora paraliza el tráfico de media distancia y cercanías

La línea ferroviaria entre Sevilla y Huelva ha quedado interrumpida pasadas las 10.00 horas de este martes por una avería de un tren de mercancías privado que se ha quedado detenido a la altura de la localidad sevillana de Salteras.

Según ha informado a EFE el Administrador de Infraestructuras Ferroviarias (Adif), el corte afecta también a la circulación de los trenes entre Valencina de la Concepción y Santiponce y en Salteras de la línea C5 del núcleo de cercanías de Sevilla.

El tren averiado es un mercancías TR 61390 de Tracción Rail (Grupo Azvi), que salió de Fuenlabrada (Madrid) rumbo a Huelva y que ha quedado detenido "por inutilidad de su locomotora". Para intentar solventar el problema, Renfe ha previsto el auxilio con una locomotora de tren mercancías RM 50332 desde Majarabique.

Por el momento están afectados todos los trenes de Media Distancia entre Huelva y Sevilla y todos los de cercanías de la comarca del Aljarafe con la capital andaluza.