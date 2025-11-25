Aficionados radicales del Sevilla FC y Betis provocan destrozos en Luis Montoto, con daños en locales y coches
Los hechos ocurrieron en la noche de este lunes y obligaron a movilizar efectivos de la Policía Local, Nacional y Cecop
Seguidores radicales de Biris y Supporters, plataformas de aficionados del Sevilla FC y Betis, protagonizaron altercados en la noche de este lunes en la Avenida Luis Montoto, esquina con Benito Más y Prat. Según informan a El Correo de Andalucía fuentes en el lugar, se tiraron sillas, mesas, además de utilizar porras y sprays de pimienta.
Los hechos ocurrieron en torno a las 22.20 horas de la noche, cuando se recibieron los primeros avisos en el 112, que alertaban de una pelea en la vía pública de varias personas, además de grupos de encapuchados que estaban destrozando coches tirando veladores.
Desde Emergencias 112, según traslada a este periódico, se informó de los incidentes a la Policía Local, Policía Nacional y Cecop. Hasta el lugar indicado por los alertantes se movilizaron varias patrullas policiales, aunque cuando llegaron "no pudieron localizar ni identificar a ninguno de los supuestos implicados" en la reyerta, tal como detallan desde la Policía Nacional.
