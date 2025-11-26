El alcalde responde al bloqueo de su plan policial para Navidad: "Sigan fastidiándole las fiestas a los sevillanos"

La oposición ha tumbado en bloque los 5,6 millones de euros que llevaba a pleno el Gobierno de José Luis Sanz para el próximo Plan de Navidad de la Policía Local. Un rechazo que ha puesto en el aire este dispositivo policial a solo unos días del arranque de las fiestas, con el encendido del alumbrado. "Dejaremos que ustedes, señores de la oposición, sigan trabajando para fastidiarles la Navidad a los sevillanos y poniendo en cuestión la seguridad de esta ciudad", le ha reprochado Sanz al resto de partidos durante la sesión extraordinaria de este miércoles.

"Nosotros vamos a seguir trabajando para que los sevillanos puedan disfrutar de las Navidades y para seguir garantizando la seguridad en estas fechas", ha señalado el regidor hispalense en su intervención. "No podemos poner en peligro la seguridad de la ciudad. Es una irresponsabilidad votar en contra de este acuerdo", subrayó antes de la votación el portavoz municipal, Juan Bueno. Sin embargo, solo Vox se abstuvo en el primero de los puntos, que recogía el abono de 4,9 millones de euros en pagos atrasados a Policía Local y Bomberos.

El otro de los puntos, el de la consignación presupuestaria para estas fiestas, solo ha contado con el visto bueno del grupo popular. Tanto PSOE como Con Podemos-IU han criticado que se hayan aprobado acuerdos que vulneran la legalidad y que se basan en la "improvisación" y "los fallos del modelo de gestión de la Policía Local". Por su parte, desde Vox se han posicionado en la misma línea: "Nos ha puesto entre la espada y la pared. Y vamos a apoyar el pago de los atrasos, pero es la última vez que lo hacemos", ha advertido su portavoz, Cristina Peláez.

"Es el plan que el Ayuntamiento se podía permitir"

Y no ha estado exento de polémica este pleno extraordinario: algunos representantes sindicales se han levantado en mitad de la sesión y han hecho sonar silbatos para mostrar su desacuerdo con la propuesta del Ayuntamiento. "Es curioso que se le pite a los que acabamos de aprobar con nuestro voto que se le puedan pagar a Policías y Bomberos una serie de horas que habían trabajado. O que se le pite a los que acaban de aprobar con nuestro voto, con su voto, a los que han podido presentar un Plan de Navidad para el 2025-2026", ha afirmado José Luis Sanz tras esta acción.

"Mientras que la izquierda ha votado en contra, este alcalde acaba de aprobar con su voto un Plan de Navidad que es el que en este momento el Ayuntamiento se podía permitir", ha insistido el edil popular. La propuesta del Consistorio asciende hasta los 5,6 millones de euros para pagar las productividades y horas extra de los agentes, una cifra lejana de los 6,5 millones que hacen falta para afrontar el dispositivo que han llevado a la negociación los sindicatos.