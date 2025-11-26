El alcalde de Sevilla convoca al Gobierno central y a la Policía Nacional ante la crisis por el bloqueo del Plan de Navidad

El Ayuntamiento de Sevilla ha anunciado este miércoles la convocatoria de una Junta Local de Seguridad con carácter "extraordinario y urgente" para este jueves 27 de noviembre a partir de las 12.30 horas. Esta reunión implica a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado que dependen del Gobierno central, después del rechazo de toda la oposición a aprobar el plan planteado por el alcalde de Sevilla, José Luiz Sanz.

Según informan fuentes municipales a Europa Press, el primer punto del orden del día hace referencia al Plan de Seguridad de la Navidad 2025-2026. Este jueves, los tres grupos de la oposición, PSOE, Vox y Con Podemos-IU, votaron en contra de la propuesta del Gobierno municipal al considerarla una "chapuza", "con muchos flecos aún por definir" y porque se había puesto sobre la mesa "como un chantaje emocional".

Rechazo al plan

El documento que ha sido debatido tiene un gasto máximo de 5.637.617 de euros. Dicho plan, que no ha sido consensuado con los sindicatos policiales, quienes también han rechazado en dos reuniones la propuesta del Ayuntamiento, establece un periodo de "alrededor de 20 días", en comparación con los 40 del pasado año, tras "superarse el nivel de eventos".

El alcalde de Sevilla había apelado días atrás a la "responsabilidad" de los grupos políticos y de los sindicatos para sacar adelante la propuesta. Asimismo, no descartaba "imponer" el plan si no se producía un acuerdo.

Sanz indicaba que se "ha recortado en días" para ajustarse al "tope legal" de máximos de horas extras y productividades que se le puede pagar a la Policía Local. "Ya no se puede pagar ni más horas extras ni más productividades hasta el año que viene", afirmaba cuestionado al respecto.

Rechazo de los sindicatos

Los sindicatos han mostrado su rechazo ante esta posible "imposición". CSIF anunció hace unos días "acciones judiciales" si finalmente se confirmaba dicha decisión. Los tres sindicatos mayoritarios se han concentrado este miércoles a las puertas del Consistorio en protesta por la gestión del Gobierno local.

En este sentido, algunos policías han protagonizado una acción protesta dentro del Salón de Plenos tras el rechazo al plan, siendo posteriormente desalojados de la sala.

Por otro lado, el Pleno extraordinario sí ha sacado adelante con el voto de calidad del alcalde, debido a la abstención de Vox, el abono de casi cinco millones de euros en concepto de productividades y horas extras de la Policía Local y el Servicio de Prevención y Extinción de Incendios.