El Ayuntamiento abrirá el viernes un tramo peatonal en la Campana entre las obras del tranvibús
En la zona de la Campana comprendida entre la Plaza del Duque y calle Capataz Rafael Franco
Las obras de la segunda fase del tranvibús desde Santa Justa a Plaza del Duque de Sevilla sigue adelante y las actuaciones en distintas zonas del centro histórico están en marcha. Con el arranque del Plan de Movilidad de Navidad 2025-26 este viernes 28 de noviembre, el Ayuntamiento habilitará zonas de paso en la Campana entre las obras para facilitar el paso de los viandantes y paliar el posible embotellamiento.
Así, el consistorio ha anunciado la apertura al tránsito únicamente peatonal el tramo de la Campana comprendido entre la Plaza del Duque y calle Capataz Rafael Franco con objeto de facilitar el movimiento peatonal.
Así será la segunda fase del tranvibús
El Ayuntamiento activó ya el pasado jueves 20 de noviembre la fase 2 de las obras de ampliación del carril bus segregado Santa Justa–Plaza del Duque para la línea del tranvibús, un proyecto clave que reforzará la conexión del Distrito Sevilla Este–Alcosa–Torreblanca con Nervión, en funcionamiento desde septiembre, y que implica nuevos cortes y ajustes de tráfico en pleno Casco Antiguo.
En este sentido, el proyecto contempla desde ese día la ampliación del corte de tráfico existente en las calles La Campana y Martín Villa, hasta la entrada al aparcamiento de la Facultad de Bellas Artes, en la calle Laraña.
