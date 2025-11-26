La Cabalgata de Reyes modifica su recorrido: cambia Pagés del Corro por Esperanza de Triana

El Ateneo de Sevilla ha confirmado este miércoles el nuevo recorrido de la Cabalgata de Reyes de 2026, ya que se ha tenido que modificar este año por las obras que se están desarrollando en diversas vías de la ciudad incluidas en el itinerario tradicional. Se han realizado ajustes, detalla el Ateneo, tanto en el recorridos oficial del Heraldo Real, previsto para el 4 de enero, y para la Cabalgata de Reyes Magos, 5 de enero.

"Gracias a la cooperación institucional y tras diversas reuniones de coordinación entre el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Fiestas Mayores y la Delegación de Movilidad y Seguridad, se han analizado los puntos afectados por las obras, los flujos de tránsito y las medidas de seguridad. Se ha llegado a un acuerdo entre ambas instituciones que garantiza no solo la seguridad sino también el adecuado desarrollo de los desfiles".

Por este motivo, los nuevos itinerarios oficiales acordados para este 2026 serán los siguientes:

Itinerario Heraldo

Ida:

Orfila, Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución, Ayuntamiento.

Vuelta:

Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega, Orfila.

Nuevo itinerario Cabalgata:

Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera)

Glorieta de San Diego

Avenida del Cid

Plaza Don Juan de Austria

Menéndez y Pelayo

Recaredo

María Auxiliadora

Ronda de Capuchinos

Muñoz León

Resolana

Feria

Correduría

Plaza de Europa

Trajano

Plaza del Duque de la Victoria

Plaza de la Campana

O’Donnell

Plaza de la Magdalena

Murillo

San Pablo

Reyes Católicos

Puente de Isabel II

Plaza del Altozano

San Jacinto

Esperanza de Triana

República Argentina

Plaza de Cuba

Asunción

Virgen de Luján

Glorieta de las Cigarreras

Puente de los Remedios

Glorieta de los Marineros Voluntarios

Paseo de las Delicias

Avenida de Roma

Palos de la Frontera

Desde el Ateneo de Sevilla agradece al Ayuntamiento su disposición y coordinación, "así como a la ciudadanía su comprensión ante estos ajustes realizados con el fin de asegurar el correcto desarrollo de estas fiestas".