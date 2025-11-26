La Cabalgata de Reyes modifica su recorrido: cambia Pagés del Corro por Esperanza de Triana
Como novedad, también hará parte de su itinerario por la avenida República Argentina hasta Plaza de Cuba para adentrarse después por Asunción
A. R. C.
El Ateneo de Sevilla ha confirmado este miércoles el nuevo recorrido de la Cabalgata de Reyes de 2026, ya que se ha tenido que modificar este año por las obras que se están desarrollando en diversas vías de la ciudad incluidas en el itinerario tradicional. Se han realizado ajustes, detalla el Ateneo, tanto en el recorridos oficial del Heraldo Real, previsto para el 4 de enero, y para la Cabalgata de Reyes Magos, 5 de enero.
"Gracias a la cooperación institucional y tras diversas reuniones de coordinación entre el Ateneo de Sevilla y el Ayuntamiento de Sevilla, a través de la Delegación de Fiestas Mayores y la Delegación de Movilidad y Seguridad, se han analizado los puntos afectados por las obras, los flujos de tránsito y las medidas de seguridad. Se ha llegado a un acuerdo entre ambas instituciones que garantiza no solo la seguridad sino también el adecuado desarrollo de los desfiles".
Por este motivo, los nuevos itinerarios oficiales acordados para este 2026 serán los siguientes:
Itinerario Heraldo
Ida:
Orfila, Javier Lasso de la Vega, Tarifa, Santa María de Gracia, Campana, Sierpes, Sagasta, Plaza del Salvador, Álvarez Quintero, Manuel Cortina, Francisco Bruna, Plaza de San Francisco, Hernando Colón, Alemanes, Placentines, Plaza Virgen de los Reyes, Plaza del Triunfo, Fray Ceferino González, Avenida de la Constitución, Ayuntamiento.
Vuelta:
Plaza Nueva, Méndez Núñez, Plaza de la Magdalena, O’Donnell, Campana, Santa María de Gracia, Tarifa, Javier Lasso de la Vega, Orfila.
Nuevo itinerario Cabalgata:
- Universidad de Sevilla (C/ Palos de la Frontera)
- Glorieta de San Diego
- Avenida del Cid
- Plaza Don Juan de Austria
- Menéndez y Pelayo
- Recaredo
- María Auxiliadora
- Ronda de Capuchinos
- Muñoz León
- Resolana
- Feria
- Correduría
- Plaza de Europa
- Trajano
- Plaza del Duque de la Victoria
- Plaza de la Campana
- O’Donnell
- Plaza de la Magdalena
- Murillo
- San Pablo
- Reyes Católicos
- Puente de Isabel II
- Plaza del Altozano
- San Jacinto
- Esperanza de Triana
- República Argentina
- Plaza de Cuba
- Asunción
- Virgen de Luján
- Glorieta de las Cigarreras
- Puente de los Remedios
- Glorieta de los Marineros Voluntarios
- Paseo de las Delicias
- Avenida de Roma
- Palos de la Frontera
Desde el Ateneo de Sevilla agradece al Ayuntamiento su disposición y coordinación, "así como a la ciudadanía su comprensión ante estos ajustes realizados con el fin de asegurar el correcto desarrollo de estas fiestas".
