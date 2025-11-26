Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Tráfico

Una colisión múltiple en la SE-30 deja varios heridos y provoca un gran atasco a la altura de la avenida Montes Sierra

Al menos tres vehículos, entre ellos una furgoneta, se han visto implicados en el incidende

Fotos de recurso de ambulancias del 061

Fotos de recurso de ambulancias del 061 / Ramón Azañón Agüera / COR

Ana Ramos Caravaca

Una colisión múltiple, en la que se han visto involucrados al menos tres vehículos, está provocando un importante atasco en la SE-30, a la altura de la avenida Montes Sierra. Según ha dado a conocer Emergencias 112, quien ha atendido el incidente en primera instancia, hay heridos y unos de los involucrados se quejaba de un fuerte dolor en el pecho.

El incidente se ha provocado sobre las 13:10, cuando han recibido la primera llamada, alertando de una colisión entre varios vehículos, entre ellos una furgoneta, en el kilómetro 1 de la SE-30, al altura del concesionario de coches de Nimo-Gordillo. Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil, ambulancias del 061 y Bomberos de Sevilla.

Según testigos del accidente, los bomberos trabajaban en rescatar a los pasajeros de los vehículos que habían quedado atrapados. De igual manera, varias ambulancias estaban dando asistencia al resto de servicios de emergencia.

Sevilla se blinda para el Gran Derbi: 400 agentes para garantizar la seguridad y evitar choques entre ultras

Una colisión múltiple en la SE-30 deja varios heridos y provoca un gran atasco a la altura de la avenida Montes Sierra

Arranca el uso como parking del solar de San Bernardo hasta que se construya el proyecto de 214 viviendas

Sevitrade elige a Grupo Fonsán para levantar su nueva terminal en el Puerto de Castellón

Belén gigante de Sevilla 2026: dónde está, cómo es y qué día se ilumina

El alcalde responde al bloqueo de su plan policial para Navidad: "Sigan fastidiándole las fiestas a los sevillanos"

La Cabalgata de Reyes modifica su recorrido: cambia Pagés del Corro por Esperanza de Triana

La SE-40, 18 años después de arrancar las obras: estos son los tramos ejecutados, en obras y pendientes

