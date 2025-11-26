Tráfico
Una colisión múltiple en la SE-30 deja varios heridos y provoca un gran atasco a la altura de la avenida Montes Sierra
Al menos tres vehículos, entre ellos una furgoneta, se han visto implicados en el incidende
Una colisión múltiple, en la que se han visto involucrados al menos tres vehículos, está provocando un importante atasco en la SE-30, a la altura de la avenida Montes Sierra. Según ha dado a conocer Emergencias 112, quien ha atendido el incidente en primera instancia, hay heridos y unos de los involucrados se quejaba de un fuerte dolor en el pecho.
El incidente se ha provocado sobre las 13:10, cuando han recibido la primera llamada, alertando de una colisión entre varios vehículos, entre ellos una furgoneta, en el kilómetro 1 de la SE-30, al altura del concesionario de coches de Nimo-Gordillo. Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil, ambulancias del 061 y Bomberos de Sevilla.
Según testigos del accidente, los bomberos trabajaban en rescatar a los pasajeros de los vehículos que habían quedado atrapados. De igual manera, varias ambulancias estaban dando asistencia al resto de servicios de emergencia.
