Una colisión múltiple en la SE-30 deja varios heridos y provoca un gran atasco a la altura de la avenida Montes Sierra

Una colisión múltiple, en la que se han visto involucrados al menos tres vehículos, está provocando un importante atasco en la SE-30, a la altura de la avenida Montes Sierra. Según ha dado a conocer Emergencias 112, quien ha atendido el incidente en primera instancia, hay heridos y unos de los involucrados se quejaba de un fuerte dolor en el pecho.

El incidente se ha provocado sobre las 13:10, cuando han recibido la primera llamada, alertando de una colisión entre varios vehículos, entre ellos una furgoneta, en el kilómetro 1 de la SE-30, al altura del concesionario de coches de Nimo-Gordillo. Hasta el lugar se han desplazado Policía Local, Guardia Civil, ambulancias del 061 y Bomberos de Sevilla.

Según testigos del accidente, los bomberos trabajaban en rescatar a los pasajeros de los vehículos que habían quedado atrapados. De igual manera, varias ambulancias estaban dando asistencia al resto de servicios de emergencia.