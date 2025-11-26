Todo lo que tienes que saber del festival de creatividad OFFF Sevilla: horario, artistas y actividades

La Real Fábrica de Artillería vuelve a convertirse en la sede principal para la nueva edición de OFFF Sevilla, del 27 al 29 de noviembre, y que recorre la cultura visual contemporánea. El festival recoge a un centenar de artistas, estudios y profesionales procedentes de más de una decena de países, entre ellos Estados Unidos, Japón, Suecia y España. También dentro de su programa, la Fundación Cajasol acoge por primera vez el 24 Hour Creative People, la nueva jornada que reunirá a 150 jóvenes y referentes en encuentros, diálogos y sesiones de mentoría.

Este festival crea una comunidad que investiga sobre temas como el diseño gráfico, el motion, la ilustración, la animación y las artes aplicadas. En un tiempo marcado por la Inteligencia Artificial y la aceleración de los contenidos, su objetivo es reivindicar la pausa y la experiencia presencial como los motores clave del pensamiento creativo.

Las entradas están disponibles en la web oficial del festival, y los precios van desde los 60 hasta los 140 euros. Hay varias opciones: tanto individualmente para cada taller como para la jornada completa.

Participantes

Estos, entre otros muchos más artistas, presentarán en OFFF sus estudios y trabajos y con ellos llevarán a cabo una evolución global de las narrativas digitales:

Mitch Monson : director creativo de Sibling Rivalry y autor del célebre Love Symbol de Prince, así como responsable de la identidad televisiva de los Juegos Olímpicos de París 2024 para NBC.

: director creativo de Sibling Rivalry y autor del célebre Love Symbol de Prince, así como responsable de la identidad televisiva de los Juegos Olímpicos de París 2024 para NBC. Erin Sarofsky : una de las voces más influyentes del motion design contemporáneo, cuyos títulos de crédito para Marvel, Apple y Netflix, con de Captain America: The Winter Soldier a Doctor Strange o Shameless, que han marcado la estética audiovisual reciente.

: una de las voces más influyentes del motion design contemporáneo, cuyos títulos de crédito para Marvel, Apple y Netflix, con de Captain America: The Winter Soldier a Doctor Strange o Shameless, que han marcado la estética audiovisual reciente. Snask : conocidos por su lenguaje escenográfico e irreverente que ha marcado campañas para Spotify, Meta o H&M.

: conocidos por su lenguaje escenográfico e irreverente que ha marcado campañas para Spotify, Meta o H&M. Base Design : red internacional con sedes en Nueva York, Bruselas o Ginebra, responsable de proyectos para instituciones como el MoMA o Dior

: red internacional con sedes en Nueva York, Bruselas o Ginebra, responsable de proyectos para instituciones como el MoMA o Dior Arillatype.Studio®: potencia tipográfica colaboradora habitual de Google, Disney o Coca-Cola, que refuerza la mirada sobre el diseño como infraestructura cultural global

potencia tipográfica colaboradora habitual de Google, Disney o Coca-Cola, que refuerza la mirada sobre el diseño como infraestructura cultural global Johanna Jaskowska: artista digital cuyos filtros y proyectos de realidad aumentada han expandido los límites de la identidad visual en colaboración con Billie Eilish, Lady Gaga o J Balvin.

artista digital cuyos filtros y proyectos de realidad aumentada han expandido los límites de la identidad visual en colaboración con Billie Eilish, Lady Gaga o J Balvin. Ladies, Wine & Design: la iniciativa fundada por Jessica Walsh y presente en más de 280 ciudades del mundo, regresa a OFFF Sevilla con un encuentro protagonizado por Noemí Gimeno y Laura Millán, bajo la presentación y moderación de la diseñadora onubense Granada Barrero.

Los participantes en OFFF Sevilla / OFFF Sevilla

24 Hour Creative People

La novedad de este año es el 24 Hour Creative People, una jornada que tendrá lugar el 27 de noviembre en la Fundación Cajasol, donde se apuesta por la proximidad, la escucha y la conversación con personal especializado en las industrias creativas.

La mañana comenzará con los encuentros ¿Café o creatividad?, cinco mesas simultáneas donde artistas invitados, jóvenes talentos y la comunidad educativa abordarán cuestiones como la tensión entre artesanía y tecnología.

A mediodía la sesión Pensar, Crear, Hacer seleccionará seis proyectos que están en estado embrionario y con una mentoría personalizada valorarán la propuesta más valorada. La jornada finalizará con Cara a Cara, un espacio de reuniones impulsado por Andalucía TRADE donde empresas y autónomos andaluces dialogarán con los invitados internacionales del festival.

Cartel OFFF Sevilla 2025 / OFFF Sevilla

Market, Pop-Up Studios y Música

El festival amplía también con un Market donde más de setenta artistas en la Real Fábrica de Artillería incluyen: obras audiovisuales y animadas de Animation Andalucía, piezas interactivas de Jam Digital + Under Vision, cerámica contemporánea y el universo expandido de LAB Sevilla & Friends, con artistas como Adela Por Dios. Con la presencia de The Sevillaner se cierra esta propuesta visual que combina artesanía, arte digital y cultura editorial.

Por su parte, Microclima presentará en primicia en España al compositor japonés Chihei Hatakeyama, al artista Asuna con su proyecto de 100 teclados y a la productora Fernanda Alemán, que tiene una de las voces más singulares de la electrónica experimental latinoamericana.